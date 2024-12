«Nos hemos ganado el derecho a soñar con ganar la Liga Iberdrola»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de diciembre 2024, 13:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La sonrisa amplia de Adriani Vilvert (Santa Catarina, Brasil 1993) representa el estado de felicidad del Heidelberg, líder implacable de la Liga Iberdrola con una sucesión mágica de nueve triunfos consecutivos. «Inimaginable», acierta a decir la experimentada central, que ya sabe lo que es ganar campeonatos en Portugal y España, ahí luce su título liguero con el Olímpico, y ahora vive en carne propia el sueño de conducir al equipo capitalino a cotas inexploradas.

-¿Se puede decir que el Heidelberg puede ser presentado ya como un candidato al título?

-Estamos luchando por eso, aunque no sea el objetivo del club. Nunca se habló aquí de ganar la Liga Iberdrola, aunque nos hemos ganado el derecho a tener esa ambición.

-¿No se habla de esto en el vestuario?

-Esto es muy largo, tenemos que seguir así. Estar en la disputa por el título es increíble. Estamos haciendo historia, porque vamos a estar en la Copa de la Reina, y queremos seguir igual. Pero esto es partido a partido. No podemos pensar más allá de lo que viene ahora.

-Los triunfos recientes ante Olímpico y Menorca han constatado la superioridad doméstica del Heidelberg por la talla de estos oponentes. ¿Aumentan la confianza esas pruebas superadas?

-Claro que sí. Al Menorca nunca le había ganado el Heidelberg y ante el Olímpico, aunque sí había algún precedente victorioso, es especial igualmente. Para el club estar ahí, ganar estos partidos con rivales de grandes presupuestos y trayectoria... Es algo muy bonito y, a la vez, nos hace ver a nosotras que sí, que podemos estar en el lugar de estos clubes de tradición ganadora.

-Con la panorámica que le da su recorrido profesional, ¿cuál es la clave que sostiene a este Heidelberg intratable? ¿Cómo gestionan la presión de verse arriba?

-Son muchas cosas muy bien hechas y durante muchos meses. Desde pretemporada, incluso, cuando empezamos un poco antes que el resto. Hay unión, jugadoras de experiencia que aportan al resto. Y con respecto a la presión, siempre hay presión porque siempre quieres ganar. Y cuando te ves así, no quieres bajar, no quieres que esto se acabe. Pero destaco que nuestra presión, la que nos ponemos, es la enfocada en nuestro trabajo, no pensando en el rival. Nos centramos en nuestra rutina, en dar lo máximo en el día a día. Y sabemos que si cumplimos ahí, podemos enfocar los partidos con máximas garantías. ¿Vendrá algún mal momento? Seguro. Pero la unión con el staff, la directiva y las compañeras nos va a permitir superar todo cuando perdamos. Ojalá que eso llegue lo más tarde posible... Soñamos con trabajo e ilusión.

-¿Qué significaría para usted salir campeona con el Heidelberg?

-He vuelto a Brasil con títulos desde Portugal y España y es mi objetivo aquí ahora... No sé qué va a pasar en la segunda vuelta, pero voy a por todas con este equipo.

-Fichó muy temprano, a mitad de mayo... Si le dicen esto entonces...

-Admito que siempre quise volver a Gran Canaria porque mi año en el Olímpico fue muy bueno. La temporada pasada en Hungría fue dura para mí y mi marido. Queríamos regresar a esta tierra en la que nos sentimos como en casa. Era un motivación personal. Cuando me llamaron, no lo pensé. Pensaba en ese factor personal aunque, por supuesto, con la responsabilidad profesional de corresponder a la confianza que depositaron en mí. Yo sabía que aquí estaría de maravilla... Pero que el Heidelberg fuese a hacer lo que está haciendo... Uf... Increíble. Por eso ahora siento que estoy en un momento perfecto. Dentro y fuera de la pista estoy disfrutando muchísimo. Me motiva todo. Y siento que tomé la mejor elección posible. Todo es un plus. Siempre sueño en grande y eso me mueve a darlo todo cada día. Y veo que es mentalidad es la que todas tenemos. Soy feliz aquí.