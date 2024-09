Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 10 de septiembre 2024, 13:23 | Actualizado 13:51h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El Club Voleibol San Roque ha presentado en sociedad el nuevo proyecto para el curso 2024-25. Desde el club han puesto todo su empeño para seguir consolidando sus poderes en el voleibol nacional pese a contar con el presupuesto más bajo y mantener su campo de acción en el barrio de toda la vida.

Con cinco fichajes, «muy bien adaptados» al equipo, el San Roque quiere «consolidarse en la Superliga y divertirse en Europa». En el acto de presentación estuvieron presentes Leocadio Afonso, presidente del Grupo Rafael Afonso, Miguel Ángel Hernández, presidente de la entidad, Moisés Cezar, capitán del San Roque y Esteban González, cofundador del San Roque.

Una de las caras nuevas es la de Chema Giménez (Murcia, 29), con experiencia y carácter al servicio del grupo. El receptor ya se encuentra habituado tanto a la isla como al equipo: «Me lo han puesto muy fácil. Los compañeros son muy buenos, en el vestuario hay buen ambiente. Estoy aquí gracias a la llamada del capitán (Moisés Cezar). Cuando él me llamó tuve cero unidades de duda en venir a Gran Canaria».

«Moisés y yo siempre mantenemos el contacto y me acuerdo un día que me lo dejó caer y me dijo que le gustaría jugar otra vez conmigo y yo le dije venga vale, vamos a probar». El jugador internacional con España asegura que el San Roque es «una familia». «Puede ser un equipo modesto por el tema económico, pero como jugadores y club da mucho al jugador. Si tienes algún pequeño problema sabes que se va a solucionar cuanto antes... es todo más fácil», expuso.

En cuanto a los primeros entrenamientos, el nuevo fichaje del San Roque considera que «tenemos que centrarnos en estar a tope para el comienzo en la Challengue Cup, el 8 de octubre frente al Trums, y al máximo nivel cuanto antes. Poner el engranaje al principio y dar nuestro granito de arena para ayudar el equipo. A título personal, quiero seguir creciendo, llevar al club a lo más alto posible y hacer disfrutar a la grada. Por último, quiso matizar el objetivo real del club: »La permanencia, pero la plantilla quiere pelear para arriba, tenemos equipo para ello«.

En palabras del capitán, Moisés Cezar: «Estamos muy ilusionados con esta temporada, con el plus de los patrocinios y de jugar en Europa. Para un equipo recién ascendido, eso significa mucho». El mejor bloqueador de la Superliga Masculina considera que le queda voleibol «para rato» a pesar de que algunos quieran retirarlo «antes de tiempo». El consejo para los más jóvenes: «Intento dar ejemplo todo el tiempo, les recomiendo mucho trabajo y creer en ellos mismos», concluyó.