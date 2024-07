Problemas para confeccionar las categorías para la próxima temporada

Sigue la duda de si habrá o no Primera categoría en Gran Canaria por la falta de puntales

El Ramón Jiménez no competirá en Primera Categoría.

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de julio 2024, 10:35

La reunión de los responsables de los clubes en la Federación Insular para que cada uno expusiera sus pretensiones para la próxima temporada y el ente federativo de Gran Canaria ya comenzara su preparación ha dejado más luces que sombras. A estas fechas, todavía se ignora la realidad que se tendrá en las islas, por lo compleja de la situación.

Por lo pronto, solo el Castillo luchará en la ansiada Primera y ya ha comunicado su parte alta y los puntales comprometidos, aunque han sido hasta siete conjuntos los que se han ratificado en su idea de estar en la máxima categoría. Teniendo en cuenta que solo hay 22 puntales entre A y B, uno se ha retirado- Oliver Gil- y otro ya está con el Castillo- Miguel Pérez, quedan 20 de ellos para hacer equipos de Primera. Más de la mitad ya están comprometidos con equipos de Fuerteventura, Tenerife y La Palma, por lo que las matemáticas dicen que la situación se torna difícil.

El que no estará en Primera será el Ramon Jiménez de Santa María de Guía, dado que al no poderse solucionar, por temas burocráticos todavía, que su terrero volviera a la tierra- unos seis meses como mínimo, confirmaba a su concejal de deportes Alfredo Goncalves- los puntales contactados han dicho que no, por el miedo a las lesiones, por lo cual queda descartado . Por lo demás, hay siete equipos que buscan esta categoría en Gran Canaria, pero la falta de puntales lo hará inviable.

Puja por un ilustre

Como anécdota, hasta cuatro conjuntos esperan conseguir al puntal B, Ricardo Rodríguez, Medianito IV, que, por motivos personales, ha regresado a la isla, pero lógicamente solo podría luchar en uno de ellos, si finalmente ficha por un equipo de la isla redonda .

La noticia más positiva vino de los clubes Adargoma y San Bartolomé, este último se constituyó hace un año, y que para la campaña 2024-25 tendrán equipo senior que lucharán en Tercera, según comunicaron sus dirigentes.