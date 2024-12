El Gáldar Ybarra, sin puntales y con diez, da la cara en La Palma

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 23 de diciembre 2024, 10:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La segunda jornada de la Liga Disa Gobierno de Canarias finalizaba para los equipos grancanarios dentro del grupo B, con el duelo Tamanca Las Manchas-Gáldar Ybarra, que debutaba en la competición.

El choque se decidía con un 12-10 a favor de los locales y eso que los norteños no pudieron alinear a sus dos puntales C, el Pollo de la Herradura y Gomerito III y compitieron con diez bregadores solamente. El primero por sufrir una rotura de fibras y el segundo porque no se presentó a la luchada y la directiva galdense ignora las causas, ya que ni cogía al teléfono cuando se le intentó localizar, según fuentes del club.

A pesar de ello, la ayuda de sus dos nuevos fichajes, el DA Jonathan Estévez y el DB José Mendoza, que regresa tras su paso por Almogarén y Tacuense, le permitió llevar el marcador arriba a pesar de la derrota.

Desenlace

En cuanto al encuentro, los grancanarios llevaron la delantera a partir del meridiano de la misma, 6-8, gracias a la actuación de Mansur, Fran Rodríguez y los destacados Moisés Pérez y José Mendoza.

Los DA locales Humberto Vera y Cristo Izquier alcanzaban el empate en el marcador para los suyos, 9-9, aunque con apuros, ya que Izquier tuvo que ir al a tercera con Jonathan Estévez. El PB grancanario Fernando Rodríguez dejaba el 10-9 a favor de los palmeros y la separada de Cristo Izquier con Moisés Pérez en el duelo de DA, tras ir lucha a lucha, establecían un interesante 11-10. El DB Carlos Alonso le daba las dos al DC Fran Moreno dejando el marcador definitivo de 12-11.

Aunque ni árbitro ni club visitante indicaron nada en el acta, los grancanarios estiman que el Tamanca luchó con siete seniors, uno menos de lo que autoriza la normativa de competición. n