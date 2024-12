El Guaguas supera la barrera de los 1.500 abonados al cierre de la campaña

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de diciembre 2024, 18:08 | Actualizado 18:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El CV Guaguas cierra la campaña con 1.515 abonados. Su vigente secretario, Jose Luis Sánchez Ramón, quien fuera jugador del equipo grancanario en la temporada 1987-88, en la actualidad mantiene una buena relación con Juan Ruiz y el club por temas comerciales.

Una de sus funciones es ser responsable de la campaña de socios, la cual finalizó el pasado 30 de noviembre. Sánchez Ramón se mostró «contento» con el número de abonados, pues sabe que muchos aficionados van al pabellón únicamente «con la intención de ayudar a la entidad».

En cuanto a lo deportivo, el Gran Canaria Arena continuará a disposición del equipo amarillo hasta nuevo aviso, debido a que el Centro Insular de Deportes cerrará sus puertas a partir de enero para reformar sus instalaciones. Mientras estos cambios se efectúan, el Cabildo de Gran Canaria invita al club a continuar disputando los partidos en el recinto de Siete Palmas.

En lo referido a los objetivos del club, Sánchez Ramón asevera que «queremos ser campeones de Superliga, conquistar la Copa del Rey y quedarnos entre los cuatro primeros de la CEV Cup». Ahora, se mide el Guaguas al AONS Milon de Atenas: «Tenemos que ganar 3-0 o 3-1 para tener un colchón. Con el 3-2 se complicaría el pase en el infierno griego. Queremos evitar a toda costa el set de oro porque es una auténtica lotería. Estamos ante el partido más importante del año».

«Nosotros nos alimentamos de las administraciones públicas, de las empresas privadas y de los abonados. Lo cierto es que las recaudaciones de las instituciones públicas no siempre llegan bien ni a tiempo. Ruego que nos ayuden un poco más. Además, las empresas no cooperan porque creen que el voleibol no les da beneficios. Entonces queremos hacerles ver que esto va más allá. Es un proyecto que da prestigio a nivel europeo a la ciudad de Las Palmas y a la isla de Gran Canaria», insistió el secretario del CV Guaguas.