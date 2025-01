Todos los equipos grancanarios luchan en casa en La Liga Regional Disa

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 12:38 Comenta Compartir

En la quinta jornada de la liga regional Disa Gobierno de Canarias masculina, por primera vez en la temporada, lucharán los cuatro equipos grancanarios ya que ninguno descansa como hasta ahora y además, lo harán todos como locales en la isla.

En el grupo A, hay dos choques directos por estar entre los cuatro primeros de la clasificación, algo impensable cuando comenzó la campaña. El sábado, a las 20.00 horas, en Sardina del Sur, el Castillo recibe al Tedote palmero, tercer clasificado. Ambos equipos ya se enfrentaron en pretemporada, pero esa luchada no vale de nada, por la forma actual del puntal A visitante, Elieser Gutiérrez, que se bastó para tumbar hace unos días a la plana mayor del Almogarén.

Si los hombres de Paco el palmero quieren estar en las posiciones de play off, deberán derrotar a un rival directo. El domingo, a las 12.00 horas, en Valsequillo, situación similar para el Almogarén ante el Tegueste tinerfeño. Luchada muy igualada ante un equipo que no tiene un puntal A, pero si un conjunto muy compacto y por ello va cuarto, único equipo de los ocho que ocupan las posiciones de honor, que no tiene puntal de la máxima categoría. El resto de la jornada será el sábado, a las 20.00 horas, un interesante Candelaria de Mirca y Antigua, mientras a las 20.30 horas, Tijarafe Guanche y Maxorata, en el norte de Tenerife.

En el grupo B tras dos semanas de descanso, reaparece el Santa Rita que se las verá el domingo, a las 12.00 horas, con el Tamanca las manchas palmero, del grancanario Fernando Rodríguez pollo de la Montaña I, con la obligación de asegurar los puntos para entrar en puestos de play off. Por su parte, el Gáldar Ybarra se mide el sábado, a las 20.00 horas, en el municipal, al Bediesta de Alejandro Afonso, con la idea de ponerle las cosas difíciles al equipo de un hombre que fue muy importante para los galdenses hace ya unos años.

El mismo día en la capital majorera, el Rosario recibe al Campitos y en la Palma, el Tazacorte al Unión Tetir, que disputa 24 horas antes la final de la liga de Fuerteventura. El domingo, a las 17.00 horas, en Valle Guerra, el Rosario se enfrenta al Chimbesque en la luchada de la jornada, con un Fabián Rocha y Eusebio Ledesma frente a frente

Temas

Lucha canaria