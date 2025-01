Daida Ruano: «Que no dejen de ver la película, pero que se preparen porque es muy dura»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de enero 2025, 12:32 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

El próximo martes, coincidiendo con la celebración del día mundial contra el cáncer, la plataforma de Rakuten TV lanzará, gratuitamente y en su sección AVOD (Advertising Video On Demandel) para España, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, la película 'Daida: back to the ocean', una producción dirigida por Pablo Ramírez en la que se detalla la lucha vivida (y superada) por la legendaria deportista de Pozo Izquierdo tras serle diagnosticado un cáncer de ovario en 2011. Nominada a los Premios Goya 2024 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental, y tras tener visibilidad en Movistar y Televisión Canaria, la titánica batalla librada por Daida Ruano regresa al primer plano.

-La naturaleza y justificación de 'Daida: back to the ocean' es que la gente lo vea y ahora se da otra nueva oportunidad.

-Así es. Fueron cinco años de rodaje, en los que tuve el privilegio de estar rodeada de un magnífico equipo con Pablo al frente, y lo que queríamos, por encima de todo, es ayudar y motivar al espectador a ver y valorar la vida de otra manera, que las preocupaciones no se centren únicamente en cuestiones materiales, que es lo que sucede.

-¿Qué reacciones le han llegado desde su estreno?

-La verdad es que ha sido todo muy emocionante. Me siguen poniendo los pelos de punta con lo que me dicen cuando me paran por la calle para comentarme sus reacciones tras ver la película. Poder contribuir no solo a la lucha contra el cáncer, también a esa labor de concienciación vital, supone, tanto para mí como para el resto de los que hemos hecho posible esta película una inmensa satisfacción, un motivo de orgullo muy grande. Pacientes de cáncer, familiares, amigos... A todos les digo lo mismo: que no dejen de verla pero que se preparen porque es muy dura.

Carátula de la película.

-¿Cuántas veces lo ha visto usted?

-Tres veces. La última fue con mi hijo en brazos. Él ya va creciendo, hace preguntas... No tengo palabras para resumir todo lo que me pasó por la cabeza.

-Ahora Rakuten lo lanza y a escala internacional. ¿Qué sintió cuando le contactaron para seguir aumentando la repercusión de 'Daida: back to the ocean'?

-En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a Rakuten por esta iniciativa. Sin duda, supone una increíble fuente de motivación. Queremos llegar al máximo número de personas posible y, sin duda, con Rakuten vamos a seguir avanzando en ese objetivo. Para nosotros es una suerte darle visibilidad a una lucha que ha sido mía pero que antes y ahora han librado miles de mujeres. Tuve la inmesa fortuna de ser conocida por el deporte y me considero igualmente afortunada por poder aportar mi modesta contribución a ayudar a quienes lo necesiten con el mensaje que expongo en la película.

Ampliar

-¿Fue duro para usted acceder a contar su propia historia en la lucha contra el cáncer?

-Sin Pablo Ramírez hubiese sido imposible. Él era mi amigo pero fue con la pérdida de su madre, por cáncer, cuando no le pude decir que no a su idea de contar mi historia. Pienso que, de alguna manera, le ayudé a superar lo que vivió en su casa. Hemos compartido tanto... Pero sí, cuando repaso todo y veo el resultado tengo que reconocer que fue una idea genial por su parte y que, él lo sabe, se lo agradezco de una manera infinita.

-¿Lleva ya Daida una vida normal libre del cáncer?

-Hablamos de una enfermedad con la que nunca te puedes confiar. Pero sí, desde que me dieron el alta hago lo que todo el mundo. Ante cualquier molestia, al médico de cabecera y que me remita al ginecólogo. Tras pasar cinco años del tratamiento de quimioretapia al que me sometí y que finalizó en abril de 2012, las revisiones específicas se han ido espaciando en el tiempo y eso es buena señal. Y vida normal... Pues empecé a ir a la Universidad para estudiar Psicología con 48 grapas en el estomágo y también cumplí mi sueño de ser madre, con un proceso que me llevó otros dos años. Puedo decir que después de todo lo que me pasó, sin duda me queda un aprendizaje único y la sensación de que tenemos que valorar la salud y la vida por encima de todo. Y en eso estoy y pienso seguir.

Temas

Windsurf