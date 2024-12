La Ciudad Deportiva de Gran Canaria acoge este sábado el Torneo Manuel Campos

En el campeonato de la Copa Gran Canaria competirán las categorías Sub 11 y Sub 13

La Ciudad Deportiva de Gran Canaria (Martín Freire) acogerá el próximo sábado, 21 de diciembre, la 57ª edición del Torneo de Judo Manuel Campos 'Copa de Gran Canaria, que se erige como la competición de esta modalidad de lucha más longeva de España y en el que participarán clubes de judo de Gran Canaria, en particular, y de Canarias en general, en las categorías Sub 11 y Sub 13.

Un trofeo organizado por la Federación Insular de Judo de Gran Canaria y está patrocinado por la empresa Campygo, S.L, que este año hará una recogida de alimentos que serán destinadas a los centros parroquiales del Risco San Nicolás y de San Francisco, ambos pertenecientes a Cáritas.

El director técnico de la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, Alejandro Doblado, agradece un año más a Manuel Campos su apuesta por el judo base y su confianza con la Federación Insular de Judo de Gran Canaria para celebrar, un año más, este torneo. En este sentido, ha resaltado que «el próximo día 21 de diciembre tendremos el placer de celebrar la 57º Edición del Torneo Manuel Campos, 'Copa de Gran Canaria'. Estamos increíblemente satisfechos en poder llevar a cabo esta prestigiosa competición de judo base, que todos los clubes de Gran Canaria y Canarias, en general, esperan siempre con ilusión».

Por su parte, Manuel Campos muestra, un año más, su satisfacción por seguir celebrando este torneo, creado por su padre, y agradece a la Federación Insular de Judo de Gran Canaria, a los clubes, a los yudocas y al Colegio de Árbitros el apoyo que da siempre a esta competición. «Llegamos a la 57 edición del Trofeo de Judo Manuel Campos, que este año llama 'Copa de Gran Canaria'.

La verdad es que nunca pensé, y lo digo cada año, llegar tan lejos pero con el esfuerzo y el trabajo de todos, de la federación, de los clubes, de las familias, de los medios de comunicación y de la empresa que este año nos patrocina, Campygo, me siento muy reconfortado», ha indicado Manuel Campos.

Campos ha explicado que «la pena es no poder contar con un centro deportivo mayor, ya que el Cabildo de Gran Canaria no ha podido cuadrar un espacio más grande donde poder celebrar este trofeo. Espero que no nos vuelva a pasar lo del pasado año y que vayamos por orden, como ha indicado el comité técnico de la Federación Insular de Judo». En este sentido, ha comentado que «creo que es la mejor fórmula, no la ideal, pero la mejor para evitar aglomeraciones y que para la próxima edición, la 58, tengamos un lugar más acorde con la importancia de este trofeo».