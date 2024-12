«2024 ha sido espectacular... Pero puedo mejorar más»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de diciembre 2024, 10:45 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Su coronación mundial en el segundo año de competición al máximo nivel ha propulsado la carrera de Alba Frey (Puerto del Rosario, 1993), majorera universal desde que, a finales de septiembre ganara en Copenhague (Dinamarca) la distancia Sprint dentro del Mundial ISA de SUP y Paddleboard 2024. Consiguió, además, el oro con la selección española en la clasificación general por equipos y la plata en la prueba de relevos. Esa pasión por el deporte y el mar que heredó de su padre la ha llevado a la excelencia y va a por más. Porque, por encima de las olas y la competición, la motivación de seguir ganando le mueve a continuar su incipiente pero imbatible historia.

-A punto ya de cerrar un 2024 no le puede pedir más.

-Ha sido un año espectacular, muy largo, muy trabajado. Pero he tenido la recompensa. Podría haber hecho los mismos sacrificios y no haber ganado, aunque hubiera sido igual de meritorio. Por fortuna, cumplí con el objetivo que me propuse y, además, he aprendido muchísimo. Sé que todavía estoy empezando, tengo mucho margen de mejora. Pero pude adaptarme bien a las condiciones de mar, competí enferma.... Supe sobreponerme a todo.

-Dice que cumplió un objetivo con el Mundial de Dinamarca... ¿Realmente esperaba ganarlo?

-Siempre quiero ganar. Empecé la temporada solo pensando en trabajar, en estar en la mejor forma posible. Pero cuando me llamaron a inicios de agosto y el seleccionador me dijo que iba a hacer los sprint, hablé con mi entrenador y me mentalicé al máximo para hacerlo lo mejor posible. Mi programación específica se centró en eso, visualizando en cada entrenamiento lo que pensaba que me iba a esperar en Dinamarca. Fue un gran trabajo físico y mental.

Ampliar

-¿Cómo recuerda aquellas decisivas jornadas en Copenhague?

-Fue duro porque mi prueba fue la última del campeonato. Tuve que ver competir a todos mis compañeros antes de entrar en el agua. Encima, el equipo español lo hizo muy bien, con muchas medallas, de hecho ganamos el campeonato por equipos, y se juntó a mis nervios y presión el ver que los compañeros estaban a un gran nivel y que no podía fallarles. Gestionar todo eso supone, también, una experiencia muy valiosa y positiva.

-¿Qué sintió en ese momento de estar en lo más alto del podio?

-Por un lado hay una parte en la que no te lo terminas de creer. Y, por otra, te viene a la mente toda esa gente que está contigo y te ayuda. Viene todo junto. Fue un momento precioso. Encima, nos tiramos todos los miembros del equipo español al agua para celebrarlo. Sin palabras.

Ampliar

-¿Qué ha significado este título a nivel personal y profesional?

-En la parte deportiva, todo perfecto. Pero hay otra parte que trato de que no me condicione que es la que te obliga a conseguir resultados para tener patrocinios y repercusión. Cuando gané fue como tener la satisfacción del deber cumplido con mis patrocinadores. Sales en los medios y eso te ayuda para el futuro. Te da una tarjeta de presentación importante. Playas del Jandía, con el Ayuntamiento de Pájara, Starboard, Cabildo de Fuerteventura y Go your waves son mis patricinadores y a los que debo en gran parte este éxito

-¿Y en Fuerteventura? ¿La reconocen y valoran?

-Siempre creo que falta algo. Pero, en mi caso, no me puedo quejar. El Cabildo de Fuerteventura me recibió. Desde el Playas de Jandía, igual. Me he sentido muy arropada y lo agradezco.

Ampliar

-¿Y ahora? Porque después del campeonato mundial la exigencia con Alba Frey será la que será.

-Ahora estoy de vacaciones, que me las merezco. Estoy a la espera de la configuración definitiva del calendario de 2025. En febrero ya empiezo a entrenar ya con vistas a las pruebas internacionales alrededor del mundo, campeonatos de España y, por supuesto, el mundial, que será en septiembre y en el que me tocará defender título.

-¿Se siente una abanderada de su modalidad? ¿Cree que su éxito siembra una semilla para generalizarlo en Canarias?

-Somos conscientes de que practicamos un deporte minoritario, pero creo que hay espacio para todo. Desde los cinco años estoy en el agua, aunque tuve una incursión en el fútbol, y tras engancharme al surf acabé en el paddle surf. Creo que igual que me sucedió a mí le puede pasar a mucha gente. Donde entreno hay una escuela con niños y cada vez que puedo, los motivo. Y me encantaría trabajar en la base y ayudar a los niños a competir.

-Esa tutela de las hermanas Ruano, dos mitos del deporte canario, la lleva con especial orgullo.

-Si no fuera por ellas, no estaría aquí. Iballa Ruano, que vive en Fuerteventura y a la que conocí allí, fue la que me animó a dar este paso porque yo tenía mi trabajo como patrona de barco en una empresa y mi apuesta al cien por cien por el deporte, por darle una oportunidad a este sueño, ha tenido el empujón de ellas. Que deportistas de su nivel humano y profesional estén contigo de esta manera es algo increíble para mí.