«No hay cansancio ni dolor, esto es la élite y vamos con todo a los Juegos de París»

Maica García Godoy acumula un palmarés que impresiona. La boya del Club Natació Sabadell es una de las waterpolistas más laureadas de la historia. Acumula más de 50 títulos, entre los que destacan 16 ligas y 7 Champions. Ha sido campeona del mundo una vez y tres veces de Europa. Le falta un último sueño en lo que serán sus cuartos Juegos Olímpicos, un sueño dorado, porque las dos platas que atesora ahora le saben a poco. En París podría pasar su último tren para el oro y no oculta que sueña con despertarse un día con esa medalla colgada del cuello. Hoy debuta con sus compañeras ante Francia (18.30 horas).

– En Barcelona, antes de marchar hacia París, ustedes entrenaron muchos días con la selección norteamericana. Ellas son las grandes favoritas para estos Juegos de París. ¿En relación a las americanas, cómo están?

– Es complicado saberlo, porque nosotras empezamos a entrenar todas juntas algo después que ellas. Las americanas han entrenado durante un año. Nosotras hemos hecho un muy buen camino, hemos trabajado bien. Sabemos dónde están ellas y dónde están el resto de rivales, pero estamos en estos Juegos con una mente positiva. Sabemos lo que tenemos por delante y saldremos a por todas.

– Pero llevan una temporada cargada, con un Europeo y un Mundial.

– Sí, desde septiembre pasado que llevamos muchas competiciones, cargadito… Tuvimos que hacer dos preparaciones, pero el objetivo de esta temporada son los Juegos. Tenemos claro lo que queremos en París. La temporada ha sido intensa, con mucha competición, pero la motivación de unos Juegos es grande y, ojalá, soñar una medalla. Eso te da ganas de continuar, de trabajar y de seguir mejorando. No hay cansancio, ni dolor. Vamos con todo, porque esto es la élite. Tenemos unos sueños que son altos y hay que trabajar para ello.

– La última Final Four europea de waterpolo femenino entre clubes tuvo a tres equipos españoles. Eso deja claro que en Europa son dominadoras...

– Tener tres equipos de casa en una Final Four significa que hay talento y calidad. Es bueno para nosotras saber que las cosas aquí se están haciendo bien. El equipo cree en estos éxitos y queremos ir a por todas con esta motivación. Hemos trabajado mucho y bien. También hay que saber competir, además de tener calidad, y eso es muy importante.

– Hasta llegar a París, han tenido una preparación dura esta temporada. En un año, han ganado la plata europea y el bronce mundial como selección. Eso debe darles un plus de confianza.

– Desde el inicio del año le hemos dado valor a las medallas del Europeo y el Mundial porque nos ponen un poco en situación de dónde queremos y dónde podemos llegar, realmente. Es cierto que todas las selecciones potentes ya nos conocen bien, y nosotras a ellas. Puede pasar cualquier cosa en París, pero si analizas las competiciones ves que somos la única selección que ha logrado medalla en ambas. Sin embargo, sabemos que tenemos margen y trabajamos para llegar hasta dónde queremos llegar.

– En la fase de grupos de estos Juegos, se van a enfrentar a rivales duros, como la anfitriona Francia, como Estados Unidos, Italia o Grecia. Tener una fase previa tan dura igual te asegura luego tener unos cruces más tranquilos.

- Depende. Esto puede ser un arma de doble filo, porque en unos cuatros te lo estás jugando todo, no hay margen para el error, y en el otro grupo tampoco podemos decir que haya equipos débiles.

– ¿Psicológicamente, cuál puede ser la clave para luchar por las medallas?

– La clave es el día a día y hacer bien el trabajo. El equipo tiene bien focalizado lo que quiere ¿Qué queremos de estos Juegos? Son mis cuartos Juegos y sé muy bien lo que quiero. Hay que sentir, realmente, que podemos conseguir esta medalla. A partir de ahí, ir partido a partido y que cada jugadora demuestre en el agua todo lo que ha trabajado. Luego, en el agua, este equipo ha demostrado que sabe competir. Es lo mejor de este equipo. – Estos Juegos de París son sus cuartos Juegos. ¿Serán los últimos?

– Todo el mundo me lo pregunta, jajaja…. Ya soy veterana. En el 2028 seré aún más veterana. A día de hoy sólo pienso en el corto y medio plazo. Estoy motivada mentalmente y bien físicamente. De momento, no me quiero cerras las puertas.

– Desde que usted debutó en los Juegos del 2012, con una plata, sólo quedan en activo sus compañeras Pili Peña, Laura Ester y Anni Espar. ¿Cómo las ve? ¿Creen ellas también que están ante su última opción de tocar el oro?

– Yo ya he dicho que no me cierro la puerta a continuar, pero algunas compañeras sí que ya lo han avanzado. Por eso, algunas de las más veteranas, pueden pensar que ya es la última oportunidad y es verdad que da un poco de pena, pero también saben que, ahora sí, que deben darlo todo. No habría nada mejor que despedirse en unos Juegos y con un oro olímpico. Por todos estos motivos, este verano es muy emocional y nos morimos de ganar por entrar en competición en la piscina.