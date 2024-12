Varios jugadores de Vélez saltan a la grada para pegarse con sus aficionados

Javier Varela Madrid Jueves, 12 de diciembre 2024, 08:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Insólita imagen en un partido en Argentina. Varios futbolistas del Club Atlético Vélez Sarsfield saltaron a las gradas del estadio para pegarse con los aficionados de su propio equipo que trataban de agredir a sus familiares. La pelea se desencadenó tras la derrota (0-1) del equipo ante Central Córdoba en la Copa Argentina.

Todo comenzó cuando algún familiar de los futbolistas de Vélez echó en cara a varios aficionados que criticaran e insultaran a los jugadores en la tribuna del estadio 15 de abril de Santa Fe, después del gol de Matías Godoy y tras el partido.

Según 'TyC Sports', la bronca subió de tono y los futbolistas Randall Rodríguez, Elías Gómez, Braian Romero, Agustín Bouzat, Tomás Guidara o Rodrigo Piñeiro saltaron a la grada donde estaban sus familiares para defenderlos de sus propios aficionados.

¡INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE VÉLEZ Y LOS JUGADORES TRAS EL PARTIDO! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/HP1AW0bguv — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

En la pelea, las mujeres de los futbolistas Santiago Cáseres y Jalil Elías resultaron heridas. Además, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, terminó por los suelos cuando intentó mediar entre los futbolistas y los aficionados.

El entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros, no se había dado cuento de lo ocurrido en la grada entre sus futbolistas y la afición. «No vi nada. Me contaron que hubo problemas. Espero que no haya pasado nada grave. Cuando pasan estas cosas, hay mucha angustia, bronca, que alguno puede actuar con violencia... Ahora voy a averiguar bien cómo se inició todo», señaló.