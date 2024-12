Salvador Gomar se desmarca de Rubiales y se centra en «desjudicializar» la Federación y la igualdad

Isaac Asenjo Madrid Lunes, 9 de diciembre 2024, 12:10 | Actualizado 12:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El trono de la Federación Española de Fútbol busca quien asuma el cargo de mandamás, quince meses después de que Luis Rubiales se viera obligado a abandonar la presidencia por aquel beso en los morros no consentivo a la futbolista Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial que las chicas de La Roja lograron el 20 de agosto de 2023.

El fútbol femenino tiró la primera ficha de un dominó que provocó una crisis de gobernanza y reputacional en la institución española sin precedentes, salpicada por varios casos de corrupción. Salvador Gomar (Valencia, 1965) dice querer darle una importancia acorde al nivel actual en su programa como candidato a presidir el ente federativo en las elecciones que tendrán lugar el próximo 16 de diciembre. Es uno de los tres candidatos.

Tras seis años al frente de la territorial valenciana, presentó en el Hotel Westin Cuzco de Madrid, al lado del Santiago Bernabéu, las 164 medidas para la regeneración de la FEF y once principios básicos. Pese a su intento de comunicar las medidas, antes le tocó desmentir que es el candidato de Luis Rubiales y que su labor no será continuista. Al valenciano se le acusa de ir de la mano del expresidente y de una presunta ayuda en este proceso electoral. «Desde el 25 de agosto del pasado año no se absolutamente nada de él, os podéis fiar o no, pero es lo que os garantizo. Ni le he visto ni he estado en el hotel que dicen que he estado con él. Nadie que tenga que ver con Rubiales me ha ayudado a estar aquí», dijo el candidato, que se tomó a risa la cuestión, y adelantó además que esta semana se reunirá con David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), un sindicato clave para declinar la balanza de un lado u otro por el gran número de los 141 asambleístas con derecho a voto.

Lo primero es quiso poner en valor Gomar ante la mirada de los medios de comunicación fue a las federaciones territoriales, fortalecer la propuesta de cara al Mundial 2030 que celebrará España, y aplicar el proyecto Valenta, que vio la luz a finales de 2018 y que se trata de un programa enfocado al fútbol femenino y a la igualdad de género en todos los actores vinculados a este deporte a nivel estatal. Un plan que dobló el número de categorías femeninas implantadas desde 2019, pasando de tres a seis. Además, triplicó el número de licencias de 4.800 a 12.000. Uno de los objetivos más ambiciosos es la equiparación en los premios internacionales para jugadoras y jugadores de la selección española. Por otro lado, la paridad es otro de los objetivos que persigue. Al menos un 40% en los órganos de Gobierno, tal y como indica parte de su programa, con además la figura de una Vicepresidencia para el fútbol femenino.

«Ya está bien que la Federación esté judicializada. Vengo para ser conciliador. Quiero que vayamos de la mano del gobierno para que se hable solo de fútbol», apuntó Gomar, que reveló que una de sus primeras decisiones será renovar el contrato del selecionador Luis de la Fuente, reivindicativo en los últimos tiempos por su sueldo actual y su renovación con el estatus obtenido de campeón de la Eurocopa. «Es fundamental», apuntó el valenciano, que señaló emocionado que trabajará para que lleguen lo antes posible «las ayudas a los damnificados por la DANA».

El candidato a presidir la FEF, que dijo no identificarse en nada con Rubiales y tener de referente a Ángel María Villar, ha reiterado en diferentes ocasiones que tiene como objetivo esencial «dotar al fútbol español de estabilidad, tenemos que desjudicializar a la FEF. Es posible maridar la defensa de nuestros intereses federativos con mantener una buena relación, por ejemplo, con La Liga y AFE. Discutiremos, porque tendremos que discutir. Pero desde el talante constructivo. Tenemos que ir de la mano con el Gobierno y con FIFA. Si sumamos juntos, acabaremos multiplicando el valor de nuestro fútbol», dijo quien se definió como «un hombre de este deporte», y que apuntó que no viene a perpetuarse en el cargo en caso de ser elegido: «No tengo inconveniente en plantear limitar los mandatos dentro del organismo».

Respecto a la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, ha reconocido que hay un contrato firmado hasta 2029: «Romperlo supondría un quebranto económico que hay que analizar muy despacio. Pero digo muy claro que nosotros queremos que la Supercopa se juegue en España. Si es posible, consiguiendo una cifra similar a la que está negociada en la actualidad, que nos permitiría seguir ayudando al fútbol modesto».

Los principales actores del fútbol también tienen su espacio en el programa de este candidato. Los árbitros tendrán la creación de una escuela de «excelencia», entre otras medidas; los entrenadores, articulando legalmente un «convenio con LaLiga para que todos los entrenadores tengan asegurado o afianzado el cobro a final de temporada», además de potenciando su formación y creando una bolsa de trabajo para el extranjero; y los futbolistas, con la creación de un «fondo de Retirada» para aquellos que hayan desarrollado su carrera por ejemplo durante más de 10 años en el fútbol no profesional o con la recuperación del partido benéfico de AFE».