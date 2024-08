El padre de Lamine Yamal recibe el alta y sale del hospital

Amador Gómez Madrid Viernes, 16 de agosto 2024, 16:32 | Actualizado 17:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, recibió este viernes el alta médica y abandonó el hospital de Badalona en el que se encontraba ingresado desde la noche del miércoles, tras ser apuñalado en el barrio de Rocafonda en Mataró (Barcelona). Los cuatro detenidos por el apuñalamiento del progenitor del joven futbolista del Barça y de la selección española pasaron este mismo viernes a disposición judicial, acusados de tentativa de homicidio.

El padre de Lamine Yamal fue ingresado de urgencia en estado grave en el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, tras recibir tres puñaladas por parte de un grupo de personas que le tendieron una emboscada en un aparcamiento de Mataró después de haber mantenido horas antes una discusión con ellas.

«Hay que estar más tranquilo por el bien de todos. Por el mío y por el de mi familia, tengo que estar más tranquilo. No me queda otra», reconoció la noche del jueves Mounir Nasraoui durante una conversación con 'El Chiringuito', antes de ser dado de alta. «Claro que tuve miedo. Como cualquier ser humano. Me veía entre la vida y la muerte. No sé cuándo saldré del hospital, pero ojalá sea lo antes posible. Estoy agradecido de volver a hablar», comentó entonces el padre de Lamine Yamal, tras confirmar que estaba evolucionando favorablente de las heridas sufridas en el tórax y en un costado.

Según adelantó La Vanguardia, los supuestos agresores de Mounir Nasraoui, de entre 25 y 30 años, son miembros de una misma familia del barrio de Rocafonda, padre, hermanastro y abuelo, y un amigo de ellos, quienes citaron al padre de Lamine Yamal «para hacer las paces» y le tendieron una trampa para atacarle en el parking donde fue agredido. «Suerte que apareció un amigo de mi padre. Si no, lo matan», habría desvelado Lamine Yamal a un directivo del Barcelona tras visitarle la tarde del jueves en el hospital.

