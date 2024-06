«Traer el Mundial 2030 sería el éxito compartido de toda Gran Canaria»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de junio 2024, 21:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El primer aniversario de la toma de posesión de Aridany Romero (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) como consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria ha ido de la mano con la definitiva cuenta atrás para dar oficialidad a la sede isleña para la Copa Mundial de Fútbol 2030. Un trueno sin precedentes en la historia, por dimensión, trascendencia e impacto multidisciplinar y que promete «una transformación total de nuestra tierra como fuente de riqueza», en palabras del propio Romero.

-Vaya diamante que supondría traer el Mundial de Fútbol a Gran Canaria. ¿La ilusión puede al vértigo que implica el desafío que ya está en cuenta atrás?

-El Ministerio de Industria y Turismo cuantificó en un primer análisis que el retorno económico que implicaría el Mundial para España iba a ser de cinco mil quinientos millones de euros. La Real Federación Española de Fútbol, en base a la información de sus consultoras, nos ha adelantado que esa cantidad se va a doblar. Al final, no estamos hablando solo de un evento deportivo, con los cuatro partidos que se podrían celebrar aquí y el poder terminar la obra del Estadio de Gran Canaria, un viejo anhelo de todos. También estamos hablando de una oportunidad económica para los hombres y mujeres de esta tierra, para sus empresas, para sus industrias, para sus trabajadores... Que todo el gobierno del Cabildo de Gran Canaria haya impulsado toda la estrategia para poder conseguir ser sede para el Mundial 2030 es, precisamente, para aprovechar esta oportunidad tan importante. El impacto económico que va tener una reforma de 100 millones de euros en la reforma del estadio va a ser brutal para las empresas constructoras de Gran Canaria, la mano de obra, y esperamos y deseamos que todos esos despachos internacionales que han mostrado interés en hacer la reforma, el concurso de ideas y la ejecución del estadio vengan de la mano de Gran Canaria, porque, al final, Gran Canaria vuelve a liderar el impulso económico, de transformación, en esta ocasión con la excusa del deporte y del Mundial de fútbol, pero volvemos a ser la guía económica de desarrollo urbanístico, de desarrollo en las inversiones, de la generación de economía. Es el movimiento de decenas de miles de personas y eso en España y en Europa lo sabemos hacer mejor que nadie.

-Siempre resaltó que el impulso de Gran Canaria a su candidatura mundialista fue imbatible por su unión y conjunción de fuerzas...

-Esa es la fortaleza cuando hablábamos de la madurez del proyecto de Gran Canaria, a diferencia de otras sedes, con bloqueos políticos y otras cuestiones. Aquí el elemento diferenciador es que desde el gobierno de Gran Canaria, con los 21 municipios alineados y, también el respaldo del Gobierno de Canarias, siempre bajo el mandato del presidente Antonio Morales, toda la sociedad civil, económica y sindical ha estado detrás de este proyecto. Por primera vez, todos los actores mencionados, incluyendo los mediáticos, han coincidido en que estamos ante una oportunidad histórica. Jamás creí que podríamos ser sede del evento deportivo más importante del mundo. Como tampoco creí que podíamos ser sede del Campeonato Mundial de Rallys y estamos en camino de serlo. Son pasos importantes pero esto no puede quedar aquí. El Instituto Insular de Deportes tiene que seguir mejorando todas sus instalaciones deportivas, más allá de lo que va a ser ahora un gran estadio convertido en edificio singular. Cuando terminen las obras, el estadio será objeto de visitas turísticas porque vamos a explotar convenientemente todo ese proceso para recuperar toda la inversión realizada en base de la actividad comercial que ya se da en otros grandes estadios. Restauración, coworking, salas comerciales... Todo se explotará y el Cabildo, vía canon, tendrá una importante fuente de ingresos del estadio. Lo podrá hacer, también la UD, previo acuerdo con el Cabildo, que es el propietario de la instalación. O salir a la licitación pública la explotación de esos espacios comerciales previa publicación de un estudio de viabilidad económica... Esa inversión revertirá en la sociedad. Nada se improvisa. Es la mayor inversión realizada pero para tener el mejor estadio para los próximos 50 años y el retorno correspondiente. Aquí queremos que suceda lo que se da en otras ciudades: que no solo se oferte un espectáculo deportivo. Que se oferte una experiencia. Y creo que esto irá en claro beneficio para la UD, que podrá asentarse en Primera de manera definitiva con este estadio remodelado. La Real Sociedad inició su reforma del Reale Arena estando en Segunda porque entendieron que era el único camino para su salvación. Allí los empresarios pusieron de su bolsillo el montante necesario, creo que en torno a 68-70 millones de euros, y ya lo han recuperado. Aquí la situación es diferente por la titularidad del estadio, pero el propósito es el mismo. Es el éxito compartido de todo un territorio de nuestro país alejado, insular, ultraperiférico, y de toda la sociedad grancanaria, con el Cabildo de Gran Canaria canalizando todas las fuerzas. Porque si no tuviésemos la planta hotelera que tenemos, si no existiese una aerolínea con capital privado que nos conecta con destinos internacionales como Portugal o Marruecos, que también tienen sedes mundialistas, con 170 capitales europeas, con más de una decena de capitales nacionales que también son sedes como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla... Esa es la constatación del éxito compartido. Y es de justicia acordarse del anterior gobierno que formaba parte del Cabildo y al anterior consejero que iniciaron este proceso. Para mí es un honor formar parte de este gobierno que ahora va a pilotar los tiempos que vienen con mis compañeros del PSOE y de Nueva Canarias porque, en todo momento, todo han sido facilidades para impulsar todos los retos, con el Mundial 2030 como bandera.

-¿Cómo se preparará al frente de su equipo del Instituto Insular de Deportes para un reto de esta dimensión sin descuidar el pulso diario de los municipios y el deporte al margen del fútbol?

-El Instituto Insular de Deportes se está acercando al más difícil todavía. Son momentos muy bonitos pero vendrán problemas y debemos estar preparados para ello. Y lo estaremos. En el año 2027 tiene que estar el estadio terminado, aunque la FIFA pidió que estuviera en 2029. Adelantarnos ha sido un elemento en favor nuestra. En dos días hicimos un expediente para garantizar esta inversión para remodelar el estadio y agradezco a todos los técnicos del Instituto y del Cabildo, incluyendo al consejero de Hacienda, Pedro Justo, el esfuerzo realizado. Y aquí las costuras del organismo se van a poner al límite de la capacidad, del mantenimiento de la gestión. El reglamento orgánico del Cabildo recientemente aprobado permite establecer, por cuestiones excepcionales, estructuras temporales de personal. Pero también experiencias que hay en otras administraciones, las oficinas técnicas que van a seguir el proyecto y la ejecución de los trabajos. Un año antes de la celebración del primer partido, el estadio lo administraría la FIFA. De aquí viene que Real Madrid, Barcelona y Athletic no hayan firmado las obligaciones correspondientes con la FIFA en este apartado. Los funcionarios de la FIFA vendrían doce meses antes para administrar el estadio y todo el entorno, incluyendo la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. Jamás Canarias ha visto un evento de esta naturaleza. Los empleados del Instituto Insular de Deportes tendrán que salir de aquí, de esta instalaciones. Son condicionantes que hemos tenido que acatar. Designadas las sedes, la FIFA tiene hasta diciembre para decidirlas de manera definitiva y tiene la capacidad de veto y la documentación firmada así lo reconoce. Y la FIFA no se somete al ordenamiento jurídico español, solo a una corte de arbitraje en Suiza. Yo, como empleado público, he tenido que asumir cuestiones desconocidas por esta peculiaridad. Pero ahora estamos en esta situación de privilegio también gracias a José Juan Arencibia, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, que se ha dejado la piel anteponiendo los intereses de Gran Canaria por encima de todo. Ha sido un aliado clave. Con el presidente Antonio Morales, junto a Ángel Víctor Torres, que ha sido importantísimo, y conmigo, que he liderado esta candidatura con un gran equipo detrás. Esto va a suponer un antes y un después en la historia de Gran Canaria.

-¿Hay prevista alguna campaña de concienciación social para que la población de Gran Canaria se haga a la idea del significado que tendría acoger aquí un Mundial?

-Sí. En eso estamos trabajando. Queremos invertir en sumar a la gente, en que este proyecto siga siendo de todos como así hasta ahora. Esto germinó en todos los municipios y así seguirá siendo. A nosotros nos cuesta lograr todo más por la insularidad que tenemos, y que llevamos a mucho orgullo, y por eso debemos valorarlo. Aquí tenemos una infraestructura de privilegio. Cuando todos vieron nuestra capacidad se dieron cuenta de que Gran Canaria era un actor solvente en todos los sentidos. Eso nos catapultó definitivamente. Y eso es mérito de todos los grancanarios.

-2030 al margen, ¿cómo sintetiza su balance de este año de gestión suya al frente de esta consejería?

-Este primer año se me ha ido volando y reconozco, también, que un poquito de salud también se me ha ido en el camino. Pero no sé hacer las cosas de otra manera que no sea sacrificándome, dedicándole tiempo, haciendo míos los problemas de la comunidad deportiva, y eso, al final, mella un poco. Pero era consciente del reto en el que me embarcaba y, honestamente, creo que ya hay asuntos que claramente se empiezan a visualizar. El primero, en la mejora de la gestión. Hemos pagado en este primer semestre, con seis meses de antelación, más de 5 millones de euros en subvenciones a toda la promoción deportiva, ampliando y mejorando los plazos. Hemos subido 30 puntos porcentuales la ejecución del presupuesto, por encima de la media del Cabildo, poniendo en valor el modelo del Instituto Insular de Deportes. Antes de llegar aquí, como concejal de Deportes, tenía la sensación de que el Instituto Insular de Deportes había dejado de liderar la promoción de la actividad física y del deporte en Gran Canaria y creo que ya lo estamos comenzando a hacer. Y esto no es labor mía. Para mí es fundamental contar con una persona que me lleva acompañando desde hace más de ocho años en esta aventura como es Leticia López, además de los empleados de la casa, cuya importancia subrayo. Hacía falta motivar y dotar de más medios a nuestro equipo humano, hay personas importantes en este organismo que no estaban y han vuelto... Todos hacen posible que a la locomotora se le pueda poner más carbón y pueda ir más rápido. Eso es clave y reconozco el valor y competencia de todos los empleados del Instituto Insular de Deportes. Y los eventos que ahora lideramos tienen una trascendencia económica y política enorme. No es casual lo del Mundial 2030, no es casual que el próximo año y el siguiente se haga el Campeonato Mundial de Rallys, no es casual que otras pruebas de primer orden internacional nos estén llamando a la puerta... Todos ven en el gobierno de la isla y en el Instituto Insular de Deportes un actor importante y necesario. No nos hemos desviado de nuestra competencia propia que es promover la actividad física y el deporte, los deportistas, la cantera, los clubes, las federaciones... Mi compromiso con la comunidad deportiva está tatuada a fuego desde que empecé con mi gestión como concejal en Las Palmas de Gran Canaria. Y seguiremos. Puede parecer que solo estamos en el Mundial de Fútbol, que sí, que nos ha requerido muchísimo, pero, también, hemos conseguido el Mundial de Rallys, estamos a punto de licitar la obra del CID y la renovación de toda la Ciudad Deportiva de Gran Canaria porque no puede estar en el estado que está. El CID, con 22 de millones de euros de inversión, va a ser el segundo mejor pabellón de Canarias y ya tenemos aquí al primero. Y destinaremos 800.000 euros a la renovación de todos los gimnasios de la Ciudad Deportiva de Gran Canaria. Y hemos transferido a los municipios en los últimos ocho meses casi 7 millones de euros para la mejora de las infraestructuras deportivas. Y lo seguiremos haciendo como informó el presidente, con un plan de cooperación adicional al que ya está dotado con 69 millones de euros, que presentarán el propio presidente y Carmelo Ramírez, en el que los municipios podrán aportar obras singulares y de complejos deportivos si procede.

-Esa sensibilidad con los municipios ha sido siempre una debilidad suya.

-Sí, aunque también hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad. Promover la actividad física y el deporte es una competencia propia de los ayuntamientos. No pueden estar esperando solo del Cabildo de Gran Canaria sus aportaciones. Que lo haremos. Pero con esos 69 millones, los ayuntamientos seguirán teniendo recursos. Y espero ver obras deportivas en esa dotación. También quiero destacar que hay municipios que están haciendo las cosas muy bien, sin entrar en detalles, con importantes iniciativas. Y veo compromiso y seriedad en ese compromiso con la salud y los hábitos saludables en los diferentes tramos de edad, proyectos de actividad física dirigida, mejoras en infraestructuras... Otros municipios están un poco atrás y ahí centramos nuestros esfuerzos. Como en el deporte femenino también. Por esa discriminación positiva estamos pagando 140 euros por una licencia femenina y 100 por una masculina. El Consejo Superior Deportes, en sus diferentes anuarios, diagnostica que las niñas, a partir de los 14 años, abandonan la competición. No el deporte, pero sí la competición. Es ahí donde tenemos que trabajar y generar nichos de actuación deportiva en los municipios, generar arraigo.

-Maximizar el uso del Gran Canaria Arena, desde la temporada que viene ya con el Olímpico y el Guaguas, es otra de sus promesas cumplidas.

-Es una instalación pública y para mí es una satisfacción ver como se integran en el Arena otras disciplinas deportivas con dos campeones de España como son el Olímpico y el Guaguas. El Spar se quedará en La Paterna, que es mejor para el club y haremos una inversión de mejora en su pabellón. Es complejo encajar calendarios, entrenamientos... No podemos hacer magia, debemos ser solidarios. El Gran Canaria lleva más tiempo y seguro que permitirá que todo se desarrolle con absoluta normalidad.

-La prescripción de la actividad física en todos los centros de salud. ¿Cómo va ese empeño suyo?

-Es una iniciativa del Gobierno de Canarias y estamos dispuestos a impulsarla. Hay un proyecto que es la traslación de los que se llamaba Parques Activos en Las Palmas de Gran Canaria, ahora llamado Gran Canaria Activa, y vamos a prescribir la actividad física en todos los municipios de manera gratuita, yendo de la mano con los ayuntamientos, dirigida por profesionales, con relación con el Colegio de Educación Física. Era una anormalidad que el Instituto Insular de Deportes no tuviera relación con el sector profesional al que dirige, incluso con las empresas y los gestores deportivos, con la industria. Lo vamos a presentar próximamente. Tenemos a todos los municipios alineados.

-Mundial de Fútbol, de Rallys, reformas millonarias para tener instalaciones en la vanguardia internacional, un calendario de eventos imbatibles... Da la impresión de que Gran Canaria va a reventar de excelencia...

-En el mejor sentido y positivamente. Gran Canaria vuelve a liderar el impulso económico, laboral y social. Todo son oportunidades de trabajo para los grancanarios y grancanarias. Queremos dejar un legado y mi paso por la consejería lo vean como un acto de servicio a la gente.