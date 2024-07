Messi se queda solo en el Olimpo

Daniel Panero Lunes, 15 de julio 2024, 12:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Leo Messi se ha quedado solo en la cima del fútbol mundial. El astro argentino levantó este domingo en Miami su segunda Copa América con la selección de Argentina y agrandó su leyenda con el título número 45 de su exitosa carrera. Nadie ha ganado tanto como el futbolista rosarino de 37 años. Atrás quedan palmarés descomunales como los de Dani Alves, Maxwell, Andrés Iniesta o Ryan Giggs. Todos miran desde abajo a un jugador cuyo legado cada día es mayor tanto a nivel individual como colectivo, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Messi está solo en el Olimpo y va a ser difícil que alguien le baje de ahí.

«La verdad es que estoy tranquilo y esperando que llegue el partido, viendo el día a día como siempre. Estoy intentando disfrutar mucho más las cosas y no acelerar los tiempos», dijo Leo Messi en la previa de la final de la Copa América contra Colombia. El astro argentino habló ante los medios con la pausa que solo tienen aquellos que han trazado el mismo camino una y mil veces. Y es que estar en la antesala de un título se ha convertido para él en una rutina, como el que espera al autobús un martes de camino al trabajo o el que se prepara unos cacahuetes y un refresco para ver la televisión por la tarde el fin de semana.

Leo Messi ahora es el hombre tranquilo. Lo es porque a sus 37 años ha conseguido responder a todas las expectativas que había en torno a su figura, y no era fácil. Aguantó carros y carretas cuando triunfaba en el Fútbol Club Barcelona y no en Argentina, superó a nivel de clubes la comparación con Maradona y hasta se atrevió en un momento dado a dar un paso más devolviendo a la albiceleste a un trono que cada día parecía más alejado. Por el camino, hasta llegar al cetro, ha cosechado 10 Ligas, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, dos Ligue 1, una Supercopa de Francia, una Leagues Cup, una Copa del Mundo, dos Copa América, una Finalissima, unos Juegos Olímpicos y un Mundial Sub 20.

La calculadora arroja la apabullante cifra de 45 títulos. Nadie está a su altura en este apartado. Ni siquiera Dani Alves, que colgó las botas con 43 trofeos y ni siquiera Andrés Iniesta, que apura a sus 40 años en Emiratos Árabes Unidos una carrera en la que ha conseguido la increíble cifra de 40 entorchados, el español más laureado. Messi está por encima también de Hossam Hassam (39), Gerard Piqué (38), Hossam Ashour (38), Maxwell (37) e Ibrahim Hassan (37). Todos ellos no son una amenaza, ya están retirados. Si que lo son Karim Benzema, con 36 años y 36 títulos y, sobre todo, David Alaba, con apenas 32 años y ya 36 títulos en la mochila.

Candidato al Balón de Oro

La leyenda de Leo Messi traspasa fronteras. Da igual que juegue en Estados Unidos, que se pierda parte de la final de la Copa América por lesión o que emerjan jugadores como Vinicius, Bellingham o Rodrigo. El de Rosario es candidato un año más al Balón de Oro porque ha encandilado a todas las generaciones posibles y verle levantar el máximo galardón individual por novena vez retrasa para muchos lo inevitable. El mundo del fútbol no quiere ver ni en pintura el adiós de un jugador que ha conseguido escalar hasta la cima y que sigue agrandando su leyenda año tras año.

Palmarés de Messi

-10 Ligas

-4 Champions League

-3 Mundiales de Clubes

-3 Supercopas de Europa

-7 Copas del Rey

-8 Supercopas de España

-2 Ligue 1

-1 Supercopa de Francia

-1 Leagues Cup

-1 Copa del Mundo

-2 Copa América

-1 Finalissima

-1 Juegos Olímpicos

-1 Mundial Sub 20

Jugadores con más títulos

-Leo Messi 45

-Dani Alves 43

-Andrés Iniesta 40

-Hossam Hassan 39

-Gerard Piqué 38

-Hossam Ashour 38

-Maxwell 37

-Ibrahim Hassan 37