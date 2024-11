El Manchester City sigue en caída libre

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 23 de noviembre 2024, 19:42 | Actualizado 20:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Manchester City sigue sumido en una crisis histórica bajo la dirección de Pep Guardiola. Tras la derrota en casa por 0-4 ante el Tottenham, el equipo 'sky blue' acumula ya cinco derrotas consecutivas, algo sin precedentes en la exitosa carrera del técnico español en el club. La ausencia de Rodri, uno de los jugadores más determinantes en el sistema del técnico catalán, que recientemente renovó hasta 2026, ha dejado un vacío insostenible en el centro del campo, y el equipo no ha logrado cubrir esa carencia. Sin el mediocampista español, el City parece haber perdido el equilibrio y la solidez que lo caracterizaban.

El encuentro comenzó con un emotivo homenaje al Balón de Oro, cuando el Etihad Stadium se apagó brevemente y las luces formaron su nombre sobre el campo, a la altura de su enorme influencia en el equipo. Sin embargo, la nostalgia pronto dio paso a una dura realidad: sin su estrella, el City ha caído en una espiral descendente. En el curso anterior, los 'citizens' jugaron nueve partidos sin Rodri y perdieron cuatro, casi la mitad de ellos. En contraste, de los 50 partidos en los que el centrocampista español estuvo presente, el equipo solo sufrió una derrota, logrando 38 victorias.

La ausencia del Balón de Oro, lejos de ser una simple baja, ha desestabilizado por completo al equipo, y su caída ha sido estrepitosa. La serie de derrotas en la que está inmerso el City pone en duda la capacidad del equipo para recuperarse y volver a su mejor versión.

A pesar de generar algunas llegadas, el City no logró concretarlas, principalmente a través de Haaland. El noruego, normalmente letal, mostró una inusual falta de precisión. En varias ocasiones, el delantero se mostró indeciso y falló en sus intentos, con un par de intervenciones salvadoras de Guglielmo Vicario, el portero del Tottenham. En una de sus llegadas más claras, el ariete nórdico no pudo conectar con la potencia ni la dirección que habitualmente imprime a sus disparos, enviando la pelota desviada.

Por otro lado, el Tottenham aprovechó al máximo los errores del City. James Maddison, gran protagonista del encuentro, anotó un doblete que dejó sin respuesta al equipo local. El primer gol llegó tras un exquisito centro de Dejan Kulusevski, quien, con visión perfecta, asistió a Maddison para que empujara el balón al fondo de la red. El segundo tanto fue fruto de una presión alta que desbordó la salida del balón del City, lo que permitió a los Spurs robar la pelota y anotar nuevamente.

Con el 0-2 en el marcador, el City se mostró desbordado y sin ideas. Las dificultades para conectar entre líneas y la falta de control en el centro del campo fueron evidentes a lo largo de todo el encuentro. Guardiola, incapaz de encontrar soluciones, observaba desde la línea de banda cómo su equipo caía una vez más en la mediocridad. En la segunda mitad, aunque el City tuvo la posesión del balón, no logró generar peligro real.

En una jugada clave, Ivan Kostić robó el balón en campo propio y, tras una rápida transición, se lo entregó a Pedro Porro. El lateral, completamente solo, no falló y anotó el tercer gol, que selló la derrota del City. En los últimos minutos, el equipo de Guardiola intentó reaccionar con algo de orgullo, buscando recortar distancias. Haaland tuvo algunas aproximaciones, especialmente con un potente disparo que fue despejado de manera providencial, pero el City nunca logró encontrar el camino al gol. Así, pese a algunos destellos individuales, el equipo se despidió del encuentro sin conseguir ni el consuelo de un gol, reflejando la cruda realidad de una crisis que no parece tener fin.

En el añadido, el Tottenham hizo más daño con un cuarto gol, de Johnson, logrado en una contra fulgurante. En esta jugada, Kyle Walker no pudo contener al galés, quien, con gran velocidad, superó a la defensa del City. Este tanto evidenció aún más las graves deficiencias defensivas del equipo de Guardiola, que mostró una alarmante incapacidad para cerrar su línea de fondo en momentos cruciales. La fragilidad del City, unida a la falta de cohesión y concentración, se hizo evidente, dejando en claro la magnitud de la crisis que atraviesa el equipo.

La peor racha en ocho años

La derrota ante el Tottenham no solo marca la quinta consecutiva del equipo, sino que también pone en evidencia un dato alarmante: el City no perdía tres partidos consecutivos en la Premier League desde 2016, cuando Manuel Pellegrini estaba al mando. Además, es la primera vez que el equipo no anota en un partido de la Premier League este año.

El City, que no perdía en casa desde la derrota ante el Brentford en noviembre de 2022, sigue acumulando decepciones. Esta nueva derrota deja al conjunto 'sky blue' muy tocado. Mientras tanto, el Liverpool podría ampliar su ventaja a ocho puntos si vence al Southampton, dejando al City aún más rezagado en la lucha por el título. En su próximo encuentro, los de Guardiola visitarán precisamente Anfield, en un duelo crucial para evitar que su crisis se profundice aún más.