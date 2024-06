CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de junio 2024, 15:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Llega la décima edición del Campus de Vitolo de la mano de los mejores profesionales de la isla de Gran Canaria, donde los más pequeños, entre 5 y 15 años, podrán «disfrutar y divertirse» durante el verano, concretamente del 24 de junio al 2 de agosto. Este año cuenta con algunas novedades, entre ellas que ya son más de 600 alumnos y que estarán presentes en siete campos de fútbol entre Fuerteventura y Gran Canaria. Las distintas sedes serán:el Alfonso Silva, el Tonono de Arucas, Carrizal, San Pedro Mártir, Melenara, Puerto del Rosario y Tuineje.

En palabras de Emilio, uno de los mandatarios del Campus, junto a Víctor Machín, padre de Vitolo, no entraron a debatir si se trata del mejor campus de la isla, pero que sí son los mejores en «ilusión, sacrificio y trabajo». Luego ya son las familias, los niños en particular, quienes deberán dictaminar si somos los mejores o no. «Lo que si puedo garantizar es que a nivel nacional somos el Campus con más cantidad de niños y niñas».

Por su parte, Juan Carlos Socorro valoró como «satisfactorio» representar el nombre de Vitolo durante diez años, «da para mucho y dice lo bien que estamos trabajando». El objetivo principal del Campus es el progreso de los niños. La premisa es que se lo pasen bien y que a la vez evolucionen con respecto a los valores del fútbol. «Es un orgullo porque estoy enfocado en la formación de los niños que vienen con ganas de aprender durante seis semanas».