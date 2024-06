«Carrión es un entrenador vertical que ofrecerá mayor alternativa al juego de la UD»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de junio 2024, 15:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Luis Carrión es un entrenador más vertical que García Pimienta, además ofrecerá mayor alternativa al juego de la UD Las Palmas». Así de tajante se mostraron tres ilustres de la UD, Juan Carlos Socorro, entrenador profesional y director deportivo del Campus, Víctor Afonso, exjugador que logró tres ascensos con la elástica amarilla y coordinador, y Orlando Suárez, uno de los máximos goleadores de la historia además de coordinador, en el acto de presentación del Campus de Vitolo.

Aprovecharon el contexto para charlar sobre la actualidad del conjunto, ahora mismo, huérfano en el banquillo y analizaron al equipo de cara a la próxima temporada: «La UD no debería de esperar por ningún entrenador. En caso de que se esté esperando, se puede alargar hasta un mes si el Oviedo llegase a la final. Entrenar a un club no solo es firmar el contrato, tienes muchas más gestiones antes del comienzo de la campaña. Aunque no estamos dentro del club como para decidir».

Orlando Suárez siguió la línea de sus compañeros argumentando: «La planificación de una temporada hay que hacerla lo antes posible porque si las cosas se hacen rápido corres el riesgo de que salgan mal. No es lo más idóneo empezar a confeccionar una plantilla ya en plena pretemporada. No obstante, si el club espera será por algo. Aunque seguro tendrán más opciones», dijo.

Con tres ascensos en su haber y una amplia trayectoria en los banquillos, Víctor Afonso fue cuestionado por el chino Sergio Araujo, quien se encuentra en la isla preparándose para una nueva campaña: «Araujo nos dio mucho pero vendría con más experiencia, ya no es el chaval de 25 años. Su rol sería totalmente diferente. No estaría mal su fichaje, ya que a la UD le falta gol y a este ariete se le caen».

«Las Palmas está pujando por Borja Iglesias, me parece un delantero top. Compite en la élite, ha jugado ahora en el Bayer Leverkusen, un equipo ganador, así que si la UD trae a este nueve me parecería un gran acierto», expuso Afonso.

Además, incidió en que «me encanta la filosofía de juego de Carrión». Es un entrenador más vertical que García Pimienta. A pesar de que hiciéramos grandes partidos con el catalán, nos cuesta mucho hacer gol y Carrión tiene la solución. Lo sigo desde que estaba en el Cartagena, era un equipo que gestionaba muy bien las fases del juego. Y ahora, su Oviedo domina muchos registros. Es un perfil parecido pero ofrece más alternativas al juego del equipo amarillo«, concluyó.