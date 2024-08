El Madrid, todavía en busca del «equilibrio»

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 19 de agosto 2024, 16:21 | Actualizado 16:50h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

No es oro todo lo que reluce en el Real Madrid. Al menos todavía. El vigente campeón de Liga se las prometía muy felices en su debut en el campeonato ante el Mallorca después del primer título de la temporada en la Supercopa de Europa. Los 'cuatro fantásticos' -Mbappé, Vinicius, Rodrygo y Bellingham- estrenaban su condición de ataque demoledor en Son Moix, pero lo que parecía una plácida toma de contacto con el torneo de la regularidad tras la tempranera diana de Rodrygo mutó inesperadamente en la tela de araña bermellona tejida por la pizarra de Jagoba Arrasate, que merced al poderío aéreo del Pirata Muriqi estrenó su batuta en la isla con un punto y pudo incluso rescatar un mayor botín en el tramo final del duelo.

Ancelotti no se deja llevar habitualmente por los resultados, pero la igualada en territorio mallorquín le dolió especialmente por las sensaciones que dejó su equipo, atascado y totalmente partido en la segunda parte. Enfado importante del italiano en una rueda de prensa muy significativa. Y ya es noticia en la primera jornada de Liga. Carletto optó por dejar un toque de atención público al vestuario blanco a las primeras de cambio.

El transalpino descartó el aspecto físico o mental como causas del tropiezo en Son Moix y apuntó al «compromiso colectivo» de los suyos. «Necesitamos jugadores que piensen en lo mismo, cuando hay que recuperar el balón hacerlo todos juntos. Es un problema de todos, no de los delanteros, de los medios o de los defensas. Tampoco de uno, de dos o de tres, sino de un equipo que no ha entendido que este era un aspecto decisivo en el partido», explicó el técnico de Reggiolo en su comparecencia posterior al partido.

No le gustó un pelo a Ancelotti la puesta en escena de su equipo, y eso que apuró al máximo los cambios. Apenas superada la hora de juego, el italiano introdujo en la ecuación a Modric en lugar de Tchouaméni para dotar a los suyos de un punto más en la salida de balón. Lo demás lo dejó para el tramo final, cuando apenas había margen de reacción. Así, Lucas Vázquez, Güler y Brahim Díaz entraron en acción ya bajo la inminencia del tiempo de descuento. Y es que no resulta sencillo relevar a talentos como Bellingham o Vinicius, dos de los reemplazados sobre la bocina, y menos aún a Mbappé, que jugó el partido entero aunque no brilló especialmente en su segundo asalto de blanco.

Problema en la presión

Está por ver si Ancelotti tiene tanta paciencia con sus estrellas en próximos compromisos que se atraganten, pero por si acaso ya ha dejado caer que nadie está exento del trabajo táctico propio de la presión, donde a su juicio estuvo gran parte del problema contra el Mallorca, un equipo generoso como pocos en el esfuerzo. «Teníamos que haber puesto más actitud y este partido nos puede servir para aprender mucho porque es bastante claro para analizar dónde podemos tener problemas», concluyó el preparador blanco, experimentado gestor de vestuarios para combinar el palo y la zanahoria cuando resulta necesario.

Bendito dilema, pensarán los otros 19 técnicos del campeonato cuando admiran la plantilla de la que dispone Carletto en cada partido, pero lo cierto es que la abundancia también implica ciertos desafíos en la gestión de los recursos. Otro debate que se abrió en Mallorca y que ya se intuía antes tiene que ver con la ocupación de espacios por parte de Vinicius y Mbappé, dos estrellas mundiales que parecen sentirse más cómodas justo en las mismas parcelas del césped. Ancelotti tiró de autogestión y condicionó a las sensaciones del brasileño y el francés sus respectivas posiciones en el campo, alternando la banda izquierda del ataque blanco y la referencia como delantero clásico. Suena arriesgado, pero Carletto conoce como nadie los secretos de un vestuario repleto de figuras.