Prueba de personalidad para el Barça en La Cerámica

Daniel Panero Sábado, 21 de septiembre 2024, 15:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Barcelona tiene esta jornada una prueba de personalidad. El conjunto que dirige Hansi Flick visita el Estadio de La Cerámica para medirse al Villarreal inmerso en una semana que ha servido para bajar de la nube a los azulgrana tras la derrota en Mónaco . Los culés se llevaron un varapalo y ahora necesitan reaccionar para dejar ese traspié en un accidente y demostrar que el proyecto de Flick no se encuentra en el primer bache del curso. Ganar supondría seguir con el pleno de triunfos y la buena dinámica, mientras que un nuevo pinchazo haría que las dudas apareciesen a las primeras de cambio.

«Cuando empezamos la temporada dije que no habría excusas. Vamos a poder gestionar el partido, aunque con cuidado con algunos jugadores que llevan mucha carga. Estoy seguro de que los que salgan estarán al cien por cien», afirmó Flick este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal. El técnico germano se mostró optimista pese a la derrota en Mónaco y avisó de que nada hará cambiar su idea de juego. «Un partido es un partido. Lo importante es tener una idea clara. Ganemos o perdemos hay que decirles a los jugadores lo que han hecho bien y mal», aclaró.

Y es que la confianza de Flick en sus jugadores sigue intacta. El Barça cayó en Mónaco, pero lo hizo en un partido marcado por un error individual de Ter Stegen que condenó al equipo a jugar en inferioridad numérica durante ochenta minutos. Ese condicionante pesó a los de Flick, pero ya es pasado y ahora toca centrarse en una Liga en la que las sensaciones son inmejorables. Los culés visitarán La Cerámica con la idea de que el Villarreal pague los platos rotos, con pleno de triunfos tras cinco jornadas y siendo el equipo más goleador del campeonato con 17 dianas.

No hay motivos, por tanto, para encender las alarmas. Lo sabe Flick, que apostará por continuar con el grupo de futbolistas que tan buen resultado le ha dado hasta ahora en Liga. No estarán todavía por lesión Ronald Araujo, Andreas Christensen, Frenkie de Jong, Marc Bernal y Gavi, y tampoco podrá estar Ferran Torres tras la cartulina roja que vio contra el Girona. Estas ausencias condicionarán un once en el que Marc Casadó volverá a ser el ancla en el centro del campo y en el que la gran incógnita será ver cual será su acompañante. Flick podría apostar de nuevo por Eric García para adelantar a Pedri a la mediapunta o bien podría situar ahí al canario y ubicar más centrado a Raphinha para que Ansu Fati juegue en el extremo zurdo. Sea cual fuere la disposición, todos estarán al servicio de Lewandowski, pichichi de la competición, y Lamine Yamal, el futbolista que sigue asombrando al planeta.

Un Villarreal crecido

Enfrente estará un equipo que ha comenzado la temporada a un gran nivel. Y eso que ha perdido a Sorloth, autor de 23 goles la pasada temporada, pero eso no le ha pesado al conjunto que dirige Marcelino. El Villarreal se ha crecido y llega a la sexta jornada invicto, con once puntos sumados de los primeros quince en juego y demostrando que ofensivamente todas las piezas encajan a la perfección. El Submarino no tiene un nueve de tantas garantías como hace unos meses, pero la movilidad de jugadores como Álex Baena, Ilias Akhomach, Ayoze Pérez, Yeremy Pino o Nicolás Pépé le hacen un equipo imprevisible y capaz de tener argumentos para hacer daño desde todos los frentes del ataque.

El Villarreal llega crecido, pero tendrá que pelear contra una maldición que ya dura década y media. Desde la temporada 2007-2008 el Barça no pierde en el feudo groguet. Aquel día el Submarino se impuso por 3-1 con goles de Santi Cazorla y doblete de Marcos Senna. Por aquel entonces no había aparecido el fenómeno Guardiola, España solo contaba con una Eurocopa en su palmarés y Lamine Yamal apenas tenía tres meses de vida. El Barça ha ganado desde aquel día 12 veces en La Cerámina y ha empatado en cuatro ocasiones, un bagaje que espera ampliar para seguir inmaculado en Liga.

Posibles alineaciones

Villarreal CF: Diego Conde; Cardona, Albiol, Femenía, Logan Costa; Álex Baena, Comesaña, Dani Parejo, Yeremi Pino; Ayoze, Barry.

FC Barcelona: Ter Stegen; Balde, Íñigo Martínez, Cubarsí, Koundé; Eric García, Marc Casadó,Pedri, Lamine Yamal; Raphinha, Lewandowski.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité de Islas Baleares).

Estadio y horario: La Cerámica 18:30 / DAZN.

Temas

FC Barcelona