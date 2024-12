El Madrid, entre la reacción liguera y una 'final' de Champions

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 6 de diciembre 2024, 16:43 | Actualizado 17:02h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Los últimos tropiezos del Real Madrid tanto en la Liga como en la Champions han situado al cuestionado Carlo Ancelotti ante un dilema. El conjunto blanco afronta con un margen de 72 horas dos salidas consecutivas que pueden marcar su paso en los dos principales frentes competitivos.

En Girona, contra un equipo de la máxima competición continental, necesita una reacción que compense la derrota ante el Athletic en San Mamés y le permita sostener el pulso liguero al Barça, después de que el conjunto azulgrana haya recuperado la iniciativa en la competición doméstica.

Tres días después, en Bérgamo, ante el Atalanta, segundo clasificado en la Serie A y quinto en la Champions, se jugará buena parte de su futuro en el Viejo Continente, pues un tropiezo le haría pasar la Navidad entre los doce peores de la competición, los que se despiden a las primeras de cambio, y podría poner en jaque el futuro inmediato de Ancelotti como técnico del Madrid.

Así las cosas, en Montilivi Carletto debe decidir entre recurrir a su equipo habitual o abrir paso a esas rotaciones que tanto le cuestan. En defensa, sin los lesionados Cavajal, Militao y Alaba, no tiene más opciones que la elección entre Fran García, decepcionante en Bilbao, y Mendy, o situar de nuevo a Valverde en el lateral derecho, algo improbable a tenor del flagrante error del charrúa ante el Athletic.

En el centro del campo, Tchouaméni, otro jugador bajo el foco de la crítica, goza de la confianza de Ancelotti como mediocentro más táctico, y con Valverde y Bellingham pegados a los costados, el italiano cuenta con múltiples alternativas al discreto papel de Ceballos en San Mamés, como Brahim e incluso Güler.

El centro de atención vuelve a fijarse sobre Mbappé, al que su entrenador arropó en la previa del duelo en Montilivi sin descartar darle un descanso puntual. «Mbappé es consciente de lo que está haciendo y de lo que puede y va a hacer. Estamos con él y le apoyamos, lo que no significa que tenga que jugar todos los partidos», valoró el preparador de Reggiolo sobre el estado del francés. Sin embargo, a la espera del regreso de Vinicius, previsiblemente contra el Atalanta, no parece el momento para que el jugador más señalado se caiga de un once al que si Carletto abre la puerta de las rotaciones aspira el relegado Endrick.

Buena cara

A la espera de lo que ocurra en dos duelos importantes para su futuro inmediato, Ancelotti puso al mal tiempo buena cara y sorprendió con la rueda de prensa más distendida del curso. Reivindicó su figura sin olvidar la autocrítica ni renunciar a la sonrisa e incluso las bromas con los periodistas. «Es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no está sacando su mejor versión, y como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el mayor responsable y sobre él recaen las críticas. Una vez dicho esto me parece que me dan demasiados palos, están cansados de mí», reconoció, con un tono más divertido que agrio.

Carletto, que suele aprobar con nota ante los medios, se enfrenta sin embargo al inflexible baremo de los resultados. Para olvidar el tropiezo en Bilbao debe superar al Girona, que no es el del curso pasado fruto de la exigencia de la Champions y las lesiones, pero que ha conseguido sostenerse cerca de los puestos europeos, sin apuros en Liga.

Aunque ha ido recuperando efectivos, Míchel tiene las bajas, importantes, de Tsygankov y Yangel Herrera, y apunta a una propuesta más conservadora con tres defensas, carrileros, y un centro del campo poblado con hasta tres efectivos. Una vez superado este exigente escollo, el Madrid podrá ya pensar en la primera 'final' del curso, la que le plantea el Atalanta en la Champions.

-Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga, Arnau, David López, Krejci, Blind, Miguel Gutiérrez, Van de Beek, Oriol Romeu, Iván Martín, Miovski y Bryan Gil.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Brahim, Rodrygo y Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Montilivi.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar LaLiga.