Flick cumple un mes en 'standby'

Daniel Panero Madrid Miércoles, 3 de julio 2024, 12:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Hansi Flick sigue desaparecido. El flamante nuevo técnico del Barcelona cumplió el pasado fin de semana un mes en el cargo y, desde entonces, se han producido muy pocos movimientos. No ha habido fichajes, no ha habido prácticamente ventas, no ha habido ruedas de prensa y tampoco certezas sobre la planificación deportiva del próximo curso. El Barça está en un eterno compás de espera y la plantilla regresa el próximo 10 de julio al trabajo en cuadro por la disputa de la Eurocopa y la Copa América.

«Tengo muchas ganas de empezar», dijo Flick en su primer día en las oficinas del Barcelona. El 29 de mayo, conoció de primera mano las instalaciones del club, se adentró en la cultura culé y se dispuso para trabajar al margen de los focos. Y es que el técnico germano no ha hecho mucho ruido en su primer mes como entrenador azulgrana. Se reunió con Deco días después de su contratación para tener una primera toma de contacto y presenció un entrenamiento del filial para conocer nuevos talentos que, como ya advirtió en su presentación, pueden ser importantes en el proyecto.

Ese ha sido hasta ahora el bagaje de puertas para afuera que se ha podido ver de Flick. El germano, eso sí, conoce claramente la situación del club y es consciente de que será un verano largo a la hora de hacer incorporaciones y que, cuando lleguen, servirán para «hacer pequeños retoques», tal y como se encargó de recordar Joan Laporta poco después de hacer oficial el fichaje del exentrenador del Bayern de Múnich.

Esos «retoques» no llegarán antes de que el equipo eche a rodar. El Barça tiene prevista la vuelta al trabajo el próximo 10 de julio. Ese día se realizarán las pertinentes pruebas médicas y un control exhaustivo en el que no podrán participar los jugadores que disputan o han disputado la Eurocopa, la Copa América o los Juegos Olímpicos, así como Sergi Roberto, Marcos Alonso, Marc Guiu o Chadi Riad, jugadores que no han sido renovados todavía o que han sido traspasados.

La ausencia de todos ellos deja un panorama desolador para que Flick empiece a implantar su metodología. Apenas podrá contar con los retornados tras cesión Ansu Fati, Julián Araujo, Pablo Torre, Lenglet y Álex Valle, además de Oriol Romeu, Iñaki Peña, Balde, Vitor Roque e Iñigo Martínez de la primera plantilla y los canteranos Marc Casadó, Héctor Fort y Marc Bernal. A estos doce futbolistas se podrían sumar más jugadores del filial como Ander Astralaga y Noah Darvich, y los lesionados Frenkie de Jong y Gavi, dos jugadores que continúan con su recuperación y que esperan estar listos para incorporarse al grupo a lo largo de la pretemporada.

Un verano largo

Flick es consciente además de que está situación se puede alargar en el tiempo. El Barça ha conseguido liberar masa salarial con las salidas de Sergiño Dest, Sergi Roberto y Marcos Alonso pero todavía no ha logrado normalizar su situación y, por tanto, no ha regresado aún a la norma 1-1, esa que le permitiría fichar por el mismo valor de lo que ingrese o libere en salarios. La disputa de la Eurocopa y la Copa América bloquea posibles salidas y dilata en el tiempo una planificación que será, un año más, a contrarreloj. A una semana de volver al trabajo el Barça sigue con muchas dudas en cuanto a la planificación y Flick ya sabe que no será sencillo encajar todas las piezas que tenga a su disposición.