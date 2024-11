Frenkie de Jong echa el freno de mano

Daniel Panero Jueves, 21 de noviembre 2024, 10:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Frenkie de Jong ha dado un paso atrás en su puesta a punto. El futbolista neerlandés se marchó al parón de selecciones con buenas sensaciones y habiendo disputado minutos en el Barcelona, pero los dos compromisos con Países Bajos han sido un jarro de agua fría. El ex del Ajax regresa a la disciplina de Hansi Flick reconociendo que aún tiene molestias en el tobillo y habiéndose tenido que perder el duelo contra Bosnia Herzegovina por precaución.

«Normalmente tenía la sensación de volver a mi nivel bastante rápido después de una lesión. Eso es diferente ahora, tengo más secuelas. Todavía es sensible en ciertos momentos, pero también necesito recuperar la confianza de que puedo hacer ciertas cosas. Eso sólo se consigue jugando partidos, ojalá el dolor desaparezca por sí solo», afirmó Frenkie de Jong el pasado sábado tras el cómodo triunfo de Países Bajos contra Hungría. El centrocampista culé disputó 68 minutos y se marchó con el partido resuelto, pero no fue suficiente para que pudiera hacer un buen balance.

Y es que Frenkie de Jong se frustró ante lo que está siendo una recuperación más lenta de lo que él esperaba. La lesión ya no está, pero ahora quedan las secuelas y la adaptación al fútbol de primer nivel después de un percance que le mantuvo lejos de los terrenos de juego durante casi medio año. Es ahí donde el ex del Ajax debe armarse de paciencia y coger poco a poco la forma física que le permita ser un futbolista habitual en el Barça y después en una 'Oranje' que le espera como agua de mayo, tal y como reconoció Koeman después de dejarle fuera de concurso ante Bosnia por precaución. «Es mejor que abandone la concentración por razones médicas», alertó el seleccionador.

No hay prisas

Con ese análisis todavía reciente, De Jong regresa al Barcelona con la necesidad de recuperar sensaciones. Esas «razones médicas» no le impiden incorporarse al grupo que comanda Hansi Flick y entrenar con normalidad, pero si que harán que el germano se tome con más precaución su inclusión en el once y no quiera quemar etapas. A favor de este planteamientos está también el hecho de que Flick, ahora sí, puede contar con una amplia nómina de futbolistas que pueden jugar en la posición del neerlandés. Marc Casadó se ha convertido en una pieza básica, Pedri ha demostrado que puede jugar en la medular y Fermín y Gavi están cada vez más rodados.