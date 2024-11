El Barça regresa con el ataque entre algodones

Daniel Panero Jueves, 21 de noviembre 2024, 10:30 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barcelona vuelve al trabajo tras el parón de selecciones y lo hace con la vista puesta en la enfermería. Hansi Flick tendrá que hacer frente a la ya habitual plaga de lesiones, pero esta vez tendrá el foco en el frente de ataque. Ansu Fati y Ferran Torres están seguro en el dique seco, mientras que Lamine Yamal y Lewandowski, dos fijos para el técnico alemán, continúan entre algodones y los próximos días serán determinantes para ver si llegan a tiempo al duelo contra el Celta de Vigo en Balaídos el próximo sábado.

Y es que el concurso de las dos estrellas se ha convertido en fundamental con el paso de los días. Ferran Torres avanza en su recuperación tras la lesión que sufrió en el bíceps femoral el pasado 6 de octubre, pero todavía es pronto para su regreso, mientras que Ansu Fati ha sido el último en caer también con una lesión similar a la del valenciano que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante al menos cuatro semanas. Ante esta tesitura, Flick cuenta seguro apenas con Raphinha, que regresa tras los compromisos con Brasil, y Pau Víctor, único jugador de ataque con el que ha podido contar al cien por cien durante el parón.

Estas bajas han hecho que Flick mire con especial atención la evolución de Lewandowski y Lamine Yamal, ya que ninguno ha acudido a los compromisos internacionales. El polaco se lesionó en el partido ante la Real Sociedad con unas molestias lumbares, un percance que ya ha sufrido en otras ocasiones y que no parece que le vaya a impedir su concurso en Vigo ya que el tiempo estimado de baja para este tipo de lesiones suele ser de apenas diez días, tal y como ya le ocurrió en el mes de septiembre. Entonces, el ex del Bayern acortó plazos. Fue sustituido antes de tiempo en el Escocia - Polonia de la Nations League y reconoció la misma dolencia. «Sentí molestias en la espalda y decidimos no arriesgar», explicó en aquella ocasión. Esa lesión no le impidió jugar tres días después ante Croacia, ser titular en todos los encuentros posteriores del Barça y no parece que le vaya a impedir estar en Balaídos.

Prudencia con Lamine Yamal

El caso de Lamine Yamal es diferente. La joven perla culé sufrió un fuerte golpe en el compromiso de Champions contra el Estrella Roja y el tratamiento posterior aplicado por el club culé no sirvió para acabar con las molestias antes del duelo ante la Real Sociedad y el parón de selecciones. Desde entonces, el tiempo de baja estimado ha sido de dos a tres semanas, un estrecho margen que hace que su concurso en Balaídos todavía esté en el aire. El Barça ha protegido al extremo con un vendaje compresivo que reduce el dolor en el tobillo derecho, pero no quieren correr riesgos y podría empezar desde el banquillo o incluso no participar en el partido.

La posible ausencia de Lamine Yamal dejaría a Flick con la posibilidad de hacer un cambio de jugador o incluso variar el sistema. Pau Víctor podría tener su oportunidad en el once o podría recurrir a Dani Olmo como un jugador más en el tridente de ataque alternando su posición con Raphinha, siempre por detrás de Lewandowski, el jugador que más papeletas tiene para llegar a tiempo al partido del sábado.