Florentino Pérez, contra todo y contra todos: «Este sistema no funciona»

Lejos de suavizar su postura contra todo y contra todos en el mundo del fútbol, Florentino Pérez incidió en esta política con motivo de la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. El mandatario blanco volvió a cargar contra UEFA, FIFA, LaLiga y el Balón de Oro y además adelantó la propuesta de un cambio en la estructura del club, que se someterá a votación en una futura asamblea.

La mañana comenzó tranquila, con las ovaciones a Kroos, Nacho, Joselu, Rudy Fernández y Sergio Rodríguez, que abandonaron el club el pasado verano, y el respaldo casi unánime -1.790 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones- de los socios a unas cuentas que reflejan 1.073 millones de euros de ingresos en la temporada 2023-24, un 14% más de los 939 inicialmente presupuestados que permitió un beneficio de 15,6 millones.

Sin embargo, los vítores y el habitual baño de masas del dirigente ante sus socios ganó temperatura al abordar Florentino Pérez los temas más espinosos de la actualidad madridista. Los primeros dardos de la asamblea se dirigieron a UEFA y FIFA por el nuevo formato de la Champions, que pretende dar respuesta a la intentona fallida de la Superliga promovida por el mandatario blanco, y por la saturación del calendario derivada de la puesta en marcha del Mundial de Clubes, en el que el Madrid participará el próximo verano.

«FIFA ha aumentado el número de parones y ha lanzado un nuevo torneo, el Mundial de Clubes, y UEFA ha creado una Champions que nadie entiende. Hace diez años organizaba 488 partidos y ahora 760. Y todo para ingresar más. No se cuenta con los jugadores. No piensan en que el deporte debe ser sostenible y tampoco piensan en los futbolistas», opinó Florentino Pérez, enfrentado a los organismos que regulan el fútbol mundial a cuenta del cambio de paradigma que supondría la puesta en marcha de la Superliga, en la que los clubes llevarían la voz cantante, también en el reparto de beneficios. De nuevo, postuló su proyecto como la solución a un «sistema que no funciona», tras asegurar que «ha llegado la hora de actuar».

«Vengo diciendo desde hace tiempo que el fútbol está herido de gravedad. Nunca estuvo en una situación más delicada. Lo sufren todas las ligas y nuestra Liga tampoco atraviesa un gran momento. El Real Madrid ingresó la temporada pasada, por derechos audiovisuales, prácticamente lo mismo que hace diez años», lanzó a continuación, apuntando con lupa al acuerdo que LaLiga alcanzó en su momento con el fondo CVC, al que el propio Real Madrid, el Barça y el Athletic no se adhirieron.

Las votaciones del Balón de Oro

Sin embargo, la crítica más dura fue para el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso y que, en un detalle de suma importancia para entender la postura del Madrid y su presidente, en la última edición contó con el apoyo logístico de UEFA a France Football, la revista francesa que organiza el premio. «Rodrigo tiene todo nuestro cariño y merecía uno. Que quede claro. Pero no este. Debía ser para un jugador del Real Madrid, se aplicase el criterio que se aplicase. El clamor era Vinicius, pero podía haber sido para nuestro capitán, Carvajal, o incluso Bellingham», analizó Pérez, que ve la sombra de UEFA en cuanto al cambio de sistema que a su juicio decantó la votación en favor del centrocampista español del Manchester City.

«Han alterado el sistema de voto y también el número de puntos. Es sorprendente que siendo el fútbol algo tan global, periodistas de países con tanta población como la India no voten y de otros de menos de un millón sí. Sin Namibia, Uganda, Albania y Finlandia Vinicius habría obtenido el Balón de Oro. Debe ser un trofeo independiente y en el que vote gente reconocida», lamentó el dirigente, promotor del plantón de su club en la gala del pasado 28 de octubre en París.

Más allá de las críticas a los múltiples enemigos forjados en los últimos años, Florentino también anunció una propuesta para el cambio de la estructura del Real Madrid, que podría impulsar la entrada de capital privado en la institución aunque según sus palabras, sin convertir el club en sociedad anónima. «Nuestro club debe tener una estructura organizativa que nos proteja como institución y que nos proteja también a todos como propietarios del Real Madrid. Se convocará una asamblea para decidir la nueva estructura del club y la decisión final se someterá a un referéndum», desveló.

Los conciertos y el Sky Bar

A la espera de ese cambio estructural en el club, que a juicio de su máximo mandatario le permita seguir siendo competitivo ante proyectos faraónicos respaldados por Estados como el Manchester City o el PSG y ante clubes regados de millones por inversores extranjeros como el Chelsea o el Manchester United, Florentino Pérez no se muestra preocupado por el problema de ruido que ha paralizado la celebración de conciertos en el remodelado Santiago Bernabéu. Tampoco por la polémica en cuanto a la adjudicación del Sky Bar, joya de la corona del estadio en cuanto a hostelería y restauración.

«Si podemos hacer conciertos, los haremos, pero haremos lo que quieran las autoridades municipales. Tampoco le damos mucha importancia al tema de los ingresos porque el grueso viene de patrocinadores y estos son espectaculares. Nuestro negocio es el fútbol, el museo, la tienda...», aseguró en referencia a la cuestión de los conciertos y el exceso de decibelios en el entorno del recinto. «Aquí viene un señor, hace y no paga a sus proveedores. Así que estos no le firman los papeles. Nosotros hemos pedido la posesión del espacio, pero esto supone aún menos que lo de los conciertos», zanjó en cuanto al exclusivo espacio, por ahora cerrado por los incumplimientos de contrato de la empresa que debía gestionarlo.