Flick: «Estoy orgulloso del equipo»

Sábado, 26 de octubre 2024, 22:53

«Estoy muy contento de trabajar para el Barcelona, es un trabajo increíble. Me siento realmente bien. Hemos hecho un partido fantástico y estoy orgulloso del equipo. Todo el mundo ha dado el cien por cien y encima nos hemos ido con la portería a cero, que es muy importante. Esto aporta confianza a los jugadores. Han celebrado en el vestuario y me encanta ver eso», afirmó Flick tras la contundente victoria de su equipo en el Santiago Bernabéu.

El técnico germano se mostró pletórico después de un triunfo en el que al Barcelona todo le salió rodado. El Real Madrid cayó una y otra vez en el entramado táctico diseñado por el entrenador culé y ese fue uno de los aspectos clave. «No ha sido fácil, pero lo hemos hecho. Seguimos con nuestra idea de cómo queremos jugar. Ahora tenemos solidez y queremos seguir adelante. Hemos entrenado mucho estos conceptos, como defender y como queremos presionar sobre el balón. Es importante que el Madrid no tenga espacios porque tiene jugadores increibles, pero hoy han dado un gran rendimiento mis jugadores», señaló.

Flick habló también sobre la importancia que tiene para él ganar de una tacada a dos rivales de enjundia como el Bayern y el Real Madrid. «Yo siempre miro el trabajo del equipo y si seguimos nuestro plan, que ha funcionado. Hemos estado muy bien también en defensa. Estoy contento por lo que hemos logrado, no miro lo que pasó en el pasado. Los seguidores nos han ayudado mucho en las últimas semanas, pero hay que seguir», afirmó al tiempo que quiso aclarar el enganchón con Ancelotti tras el cuarto tanto de los azulgrana. «No lo he visto. He hablado con él, pero es una situación normal. Hemos celebrado el gol. Somos suficientemente adultos para hablar de ellos».

El gran momento de Iñigo Martínez

También compareció ante los medios tras el partido Iñigo Martínez. El central de Ondárroa vive su mejor momento desde que fichó por el Barcelona y se le pudo ver feliz después de disputar los noventa minutos en el Santiago Bernabéu. «Estamos en una línea muy buena, esperemos seguir así de bien. El Madrid lo que tiene bueno es la contra, pero hemos estado bien tirando la línea. Sabemos realmente a lo que jugamos, estamos disfrutando muchísimo tanto atrás como delante», señaló.