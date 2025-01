El Getafe baja de la nube al Barça

Daniel Panero Madrid Sábado, 18 de enero 2025, 22:16 Comenta Compartir

El Barcelona desaprovechó este sábado la oportunidad de recortar puntos al Atlético. El conjunto que dirige Hansi Flick empató a uno en el Coliseum en un partido que tuvo controlado durante muchos minutos, pero en el que acusó la falta de acierto en los metros finales. El tanto de Jules Koundé dio ventaja a los azulgranas, pero fue igualado por Arambarri y el Barça se queda con un panorama complicado en la clasificación, donde sigue tercero tras desaprovechar una jornada propicia para pelear por el liderato.

El inicio de partido no sorprendió a nadie. No en vano, se veían las caras dos estilos antagónicos, un cruce de caminos en el que los de Flick debían ser propositivos y tirar de imaginación para desenredar la siempre difícil maraña que presenta Bordalás. Con ese objetivo salieron los azulgranas, que repitieron el once que se llevó la Supercopa con la inclusión de Araujo en lugar del lesionado Iñigo Martínez. En esta ocasión, el plan era desgastar al rival con una circulación rápida de la pelota y ensanchando el terreno de juego para que el Getafe tuviera que abrirse y aparecieran los espacios.

Esos espacios existían, pero requerían de una habilidad similar a la de enhebrar una aguja. Lamine Yamal y Raphinha se afanaban para encontrar uno contra uno en la banda y desviar una atención que bien supo aprovechar Koundé. El lateral galo se ha desmelenado en los últimos partidos y esta vez aprovechó un pase milimétrico de Pedri para internarse en el área y batir a David Soria tras una porfía por la pelota con el meta. Fue el culmen a un buen arranque del Barça en el que esta vez no podía contar con tanta asiduidad con las diagonales de Raphinha a la espalda de los centrales.

Getafe David Soria, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Alderete, Diego Rico, Aleñá (Carles Pérez, min. 66), Arambarri (Yellu Santiago, min. 49; Álvaro Rodríguez, min. 66), Luis Milla, Coba da Costa (Beckhoucha, min. 92) y Uche. 1 - 1 Barcelona Peña, Koundé, Cubarsí, Araujo, Baldé, Casadó (De Jong, min. 46), Pedri, Gavi (Dani Olmo, min. 62), Lamine Yamal, Lewandowski (Ferran Torres, min. 81) y Raphinha. Goles: 0-1: min. 10, Koundé. 1-1: min. 34, Arambarri.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Yellu Santiago, Djené, Bordalás, Beckhoucha, Flick, Balde y Raphinha.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga, disputado en el Coliseum ante 16.000 espectadores.

Fue una primera mitad en la que el Barça tuvo el control, pero en la que no amedrentó a un Getafe que aguantó el envite con apenas un susto tras un remate de cabeza de Raphinha. Y es que los de Bordalás tienen la palabra sacrificio en su ADN y capearon el temporal hasta que pudieron salir de la cueva. Fue así como Milla ganó línea de fondo y generó un desbarajuste en los de Flick. Iñaki Peña salvó el remate de Coba, pero poco pudo hacer ante Arambarri en el rechace. El Barça se marchó al descanso con dominio, pero sin tanto brillo como en días pretéritos y con el Getafe subido a sus barbas tras igualar el marcador.

Tras la reanudación, el Barça se puso manos a la obra a enderezar el rumbo. Flick introdujo a Frenkie de Jong en lugar de Marc Casadó para tener una mayor fluidez y facilidad para saltar líneas. Los culés mejoraron y se subieron a lomos de un Lamine Yamal que se hizo omnipresente. El joven canterano demostó una vez más que no le pesa la presión en los momentos de dificultad y se bastó para generar desequilibrios a través de conducciones. Pudo marcar tras un remate que se topó con un zaguero y firmó un eslalon prodigioso que por poco sorprende a David Soria.

El Barça mejoraba, pero seguía contra las cuerdas y Flick pasó a agitar el banquillo. El técnico germano introdujo a Dani Olmo por Gavi y a Ferran por Lewandowski y se preparó para una avalancha que no fue tal. Los de Bordalás ya no solo resistían, sino que amenazaban en contadas ocasiones y eso obligaba a los culés a doblar los esfuerzos.

Pese a ello, los caminos al gol cada vez eran más amplios. Frenkie de Jong probó a David Soria desde la frontal del área y Raphinha tuvo el gol en sus botas tras un gran centro de Lamine Yamal, pero remató desviado. Fue el último arreón de un Barça que no tuvo el brillo de la Supercopa y que repitió la falta de pegada que ya pagó cara en el mes de noviembre. Con este empate, los culés frenan la buena racha y desapovechan el pinchazo de un Atlético que sigue líder a la espera de lo que este domingo haga el Real Madrid.