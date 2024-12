El Leganés deja tocado al Barça

Daniel Panero Domingo, 15 de diciembre 2024, 22:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barça confirmó ayer ante el Leganés que es un equipo bipolar. Tras el triunfo en Dortmund, el conjunto que dirige Hansi Flick exhibió su peor versión en Montjuic, en un partido plano en el que se encontró por detrás en el marcador nada más comenzar. Los culés no supieron reaccionar al tanto de Sergio González en los minutos iniciales y se frustraron ante un rival que supo estar ordenado durante todo el choque, para agravar la crisis del equipo azulgrana en Liga, donde solo ha conseguido sumar cinco de los últimos 18 puntos.

«Todo depende de nosotros, de si jugamos cien por cien concentrados», avisó Flick en la previa, y no le faltaba razón. Algo debió ver el técnico germano para lanzar la alerta y el tiempo acabó por darle la razón. El Barça saltó al césped del Lluis Companys dormido y se encontró con un Leganés respondón y con ganas de marcha. Y es que los pepineros tuvieron vértigo y en apenas cuatro minutos fueron capaces de dar un susto con un mano a mano de Munir, que desbarató Iñaki Peña, y también de inaugurar el marcador tras un saque de esquina en el que Sergio González remató a la red sin ninguna oposición.

Y eso que Flick repitió prácticamente el once de las grandes noches, con la novedad de Eric García en la zaga en lugar de Cubarsí, pero el inicio, no obstante, no fue el esperado. El Barça estaba como la noche en la montaña de Montjuic, frío. Y más aún lo iba a estar después de que Lewandowski fallara un gol cantado y de que Lamine Yamal se retorciera de dolor tras un lance con Neyou. Afortunadamente el joven extremo pudo continuar, pero el silencio sepulcral del Lluis Companys hacía aventurar una noche menos plácida de lo que se esperaba.

Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Eric García (Cubarsí, min. 75), Iñigo Martínez, Balde, Casadó (Pau Víctor, min. 80), Pedri, Lamine Yamal (Gavi, min. 75), Olmo (Fermín López, min. 66), Raphinha y Lewandowski (Ferran Torres, min. 66). 0 - 1 Leganés Dmitrovic, Altimira, Sergio González, Jorge Saénz, Javi Hernández, Neyou, Tapia (Brasanac, min, 47), Cissé (Raba, min. 82), Óscar, Miguel de la Fuente (Diego García, min. 59) y Munir (Nastasic, min. 59). Gol: 0-1: min. 4. Sergio González.

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó a Cisse y Javier Hernández.

Incidencias: Partido de la jornada 17 de Liga disputado en el Lluis Companys ante 39.523 espectadores.

Y así fue hasta el descanso. El Barça estuvo constantemente en un casi, pero no. Los culés reaccionaron, adelantaron filas hasta incorporar a los centrales a la fase de creación y pusieron a los dos laterales en campo contrario para iniciar un asedio sin cuartel. Marc Casadó, que cada día agranda más su figura, apareció entre líneas y las ocasiones empezaron a sucederse una detrás de otra. Dani Olmo remató desviado y dio paso al show de Dimitrovic. El meta serbio desesperó al equipo de Flick, que torcía el gesto en la grada, con una mano soberbia a Raphinha que acabó en el poste y con un mano a mano a Lewandowski que repelió con el pie para llevar a los suyos por delante al paso por vestuarios.

Tras la reanudación, el Barça empezó a mover toda la maquinaria, pero se topó con un rival en bloque bajo y con la imposibilidad de tener transiciones, donde este año los azulgranas están siendo más peligrosos. Con el ataque estático, la producción ofensiva quedó disminuida a centros laterales de Balde y Raphinha en los que Lewandowski no estuvo fino y a un zurdazo de Koundé que se marchó cerca de la cepa del poste defendida por Dimitrovic.

Cambios estériles

La incertidumbre iba in crescendo en el Lluis Companys y Flick no aguantó más y comenzó un carrusel de cambios en el que sorprendió retirando del campo, pese al marcador adverso, a Lewandowski, Dani Olmo y Lamine Yamal. Entraron Ferran Torres, Fermín y Gavi, pero no alteraron el escenario de un partido en el que el Barça seguía chocando una y otra vez contra un frontón.

El Leganés seguía como gato panza arriba, pero sufriendo menos de lo esperado ante un rival que se volvió previsible con el paso de los minutos. Ni siquiera la aglomeración de futbolistas de ataque o la inclusión de jugadores con más movilidad fue capaz de alterar un guion que se torció a los cuatro minutos de juego con el decisivo tanto de Sergio González. Con esta derrota, el conjunto azulgrana suma cinco puntos de los últimos 18 en Liga y ve como Real Madrid y Atlético aprietan la lucha por el liderato una jornada más.