Las claves de la metamorfosis de un Atlético de récord

Tras la undécima jornada del torneo de la regularidad, el Atlético era un desastre, hasta el punto de que buena parte de crítica y afición pedían la cabeza del Cholo Simeone. Se le daba por muerto, descartado desde luego para batallar por el título de Liga porque marchaba cuarto en la clasificación, a diez puntos del Barça y tres del Real Madrid. Solo ocho fechas después, el equipo rojiblanco aventaja en seis puntos a los culés, en uno a los merengues y ha logrado el título simbólico de campeón de invierno, acompañado del récord en de 14 victorias consecutivas en todas las competiciones.

El liderato no hubiera sido posible de no ser por la crisis del grupo de Hansi Flick en un diciembre insólito, pero la metamorfosis del Atlético no tiene parangón, al menos en su historia reciente. Tras las derrotas consecutivas ante el Lille y el Betis en el Benito Villamarín, los colchoneros tocaron fondo. Acudieron al diván, jugadores y técnicos hablaron sin tapujos, todos entendieron su papel y hasta el Cholo, terco él, cambió de sistema.

Se olvidó de los tres centrales y la vuelta al 4-4-2 clásico fue mano de santo. También la continuidad en el equipo de Javi Galán, que de ser carne de traspaso ha pasado a a ser titularísimo, y de Giuliano Simeone, cuyo carácter y espíritu indomable contagia a compañeros y aficionados. Koke pasó a ser suplente habitual, Pablo Barrios adquirió galones en el centro del campo, y por fin Rodrigo de Paul comenzó a parecerse al de la Albiceleste. El resultado, un grupo con más ritmo, continuidad y ambición.

Desde el principio de la humildad, el Atlético fue recuperando su esencia, su seguridad defensiva. Solo ha encajado 12 goles en esta primera vuelta, siete menos que el Real Madrid y diez por debajo del Barça, y Oblak ha dejado su portería a cerco en diez ocasiones. Clave también la aportación como central zurdo de Lenglet, a quien dieron casi por acabado cuando los azulgranas lo cedieron y ahora no sale del once.

La calidad y profundidad de la plantilla es indiscutible. Griezmann y Julián Álvarez ya conectan como si llevasen años juntos y son capaces de desequilibrar cualquier partido. Entre ambos, 13 goles en Liga y seis asistencias. Curioso el caso del noruego Sorloth, que solo ha sido titular en el 37% de los partidos y ha disfrutado del 45% de los minutos, pero suma ocho dianas, alguna clave como la de Montjuic, y dos pases decisivos.

Simone insiste a sus pupilos en la suma importancia de los minutos de calidad, en la necesidad de asumir que se puede ser decisivo saliendo desde el banquillo, y así se explica el idilio del Atlético con los goles en el descuento. Son ya 13 los que ha marcado este curso más allá del 90'. El balance son 13 puntos extra, nueve en Liga y cuatro en Champions.

Otro de los factores clave del éxito es el trabajo del cuerpo técnico. Luis García Tevenet, exentrenador del B, ha sido fundamental en la preparación de los partidos y en la gestión de la plantilla. Sus indicaciones desde la banda han sido decisivas en más de una ocasión. Es el principal encargado de diseñar las acciones de estrategia como la que dieron la trabajada victoria ante Osasuna.

El factor Piñedo

Mención especial también para Luis Piñedo, el preparador físico de perfil bajo que llevaba desde 2010 en la Academia rojiblanca y en verano sustituyó al mediático Profe Ortega, quien aterrizó junto a Simeone en 2011, pero cuyos métodos de trabajo quizá estaban desfasados. Casualidad o no, con la fórmula de trabajo individualizado de Piñedo, un tipo con buenas referencias y muy bien valorado en la casa, el drama habitual de las lesiones musculares se ha minimizado hasta el momento.

Con esas trazas, el Atlético ha llegado al ecuador liguero en cabeza por décima vez en sus años de historia. Un premio honorífico que no garantiza nada, ya que solo en tres ocasiones, de ellas las dos últimas, refrendó el título a final de curso, pero que sí lo acerca. En 53 de las 93 ediciones del campeonato de Liga, es decir el 57% de las veces, el ganador ha sido el mismo que llegó lider al término de la primera vuelta. Competir en España contra dos gigantes a todos los niveles como Real Madrid y Barça resulta harto complicado, pero el Atlético ya se coronó dos veces con el Cholo, tiene fe, compite bien y dispone de cuatro campeones del mundo en su plantel.