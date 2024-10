El Atlético, «encantado» de jugar contra el Barça el 22 de diciembre en Miami «Donde hay patrón no manda marinero», responde Enrique Cerezo ante la pretensión de LaLiga que llevar el partido de la 18ª jornada del campeonato a Estados Unidos

Amador Gómez Madrid Miércoles, 23 de octubre 2024, 13:24

«Donde hay patrón no manda marinero. No sabemos si se va a jugar o no allí, pero si es por el bien del fútbol español nosotros estamos encantados de ir y apoyar», respondió este miércoles el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cuando se le preguntó su opinión sobre la intención de LaLiga de que el partido contra el Barça previsto para el 22 de diciembre en Miami.

El organismo que preside Javier Tebas, cuyo vicepresidente primero es el consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, ya trabaja para que el Atlético-Barcelona de la 18ª jornada de Liga se convierta en el primer encuentro de la Liga que se dispute fuera de España.

Después de dos intentonas fallidas con un Girona-Barça y un Villarreal-Atlético, en 2018 y 2019, respectivamente, el deseo de LaLiga podría hacerse esta vez realidad. Hace seis años la FIFA se opuso al que el derbi catalán en Montilivi se jugase en Miami y el Barça, ante el temor a posibles sanciones, rechazó disputar dicho partido en Estados Unidos, mientras que la temporada siguiente fue un juzgado de lo mercantil, que estimó una demanda de la FEF, el que prohibió que el choque entre el Villarreal y el Atlético se disputase allí.