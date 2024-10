Ancelotti: «Una derrota puede reconectarte con la realidad»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 4 de octubre 2024, 11:57 | Actualizado 12:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti reconoce que al Real Madrid le está faltando intensidad en esta primera parte de la temporada, pero no se muestra alarmado por la derrota que sufrió su equipo el miércoles ante el Lille en la Liga de Campeones. «La crítica por lo visto el miércoles es correcta. A veces hay momentos en los que hay que reconectarse y hay que hacerlo rápido. A ninguno de nosotros nos gusta perder, pero a veces hemos tenido una racha muy buena y te puedes considerar invencible. Una derrota puede reconectarte con la realidad. Tenemos que hacerlo mejor. No estamos a la altura que queremos pero falta poco para estar donde queremos estar. Nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo y ofensivo, circulación de balón y tenemos que mejorar», manifestó el italiano en la previa del duelo que medirá a los blancos con el Villarreal, correspondiente a la novena jornada de Liga.

«El Villarreal lo está haciendo muy bien, está muy bien colocado en el campo. Mañana va a ser un partido difícil, pero es una oportunidad para volver a tener una mejor versión y volver a jugar bien al fútbol delante de nuestra afición», expresó Ancelotti en una rueda de prensa en la que dijo sentirse tan bien como siempre pese a las críticas recibidas. «Estamos en el camino correcto y estamos más fuertes que nunca», indicó el transalpino, que admitió que hay jugadores «que no están a su mejor nivel», pero se mostró convencido de que lograrán darle la vuelta a la situación. «Esta derrota es una oportunidad si la aprovechamos y reaccionamos bien», aseveró.

Ancelotti aludió al diagnóstico de la derrota ante el Lille que efectuó con el vestuario. «Hemos coincidido en que nos falta un poco de intensidad con balón, tiene que circular más rápido para llegar más rápido a los delanteros y nos falta un poco de intensidad a nivel defensivo», insistió el preparador de Reggiolo, que recordó que el tropiezo sufrido el curso pasado a estas alturas frente al Atlético le vino bien a su escuadra para corregir los déficit existentes. «Tenemos toda la confianza del mundo. Los que estamos más tristes somos nosotros, pero vamos a buscar las soluciones antes o después», abundó.

Ausencia de Mbappé con Francia

No le molesta a Carletto que desde ciertos sectores se le ponga ya en la diana. «Estoy bastante acostumbrado a esto y no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es que tenemos que jugar mejor», acotó el míster del Real Madrid, que salió en defensa de su centro del campo, la línea más cuestionada a causa del mal momento de juego por el que atraviesa el conjunto de Chamartín. «No creo que falte un jugador de toque porque Modric tiene toque, Camavinga tiene toque, Valverde tiene toque, Bellingham tiene toque, Tchouaméni es fundamental en el aspecto defensivo para nosotros. Tenemos mucha variedad, aunque no estamos mostrando nuestra calidad, pero no falta nada», defendió.

Explicó también la situación de Mbappé, que volvió a la acción el miércoles y apunta a titular también el sábado frente al Villarreal pero se quedó fuera de la lista del seleccionador francés, Didier Deschamps, para las dos próximas citas de 'les bleus'. «Mbappé ha tenido un problema que parece resuelto, hoy se ha entrenado con normalidad y después Deschamps ha decidido no convocarlo», dijo el preparador del Real Madrid sobre una decisión que parece consensuada entre ambas partes. «Sé que el cuerpo médico del Madrid ha hablado con el de Francia, habrán hablado y tomado esa decisión», detalló.