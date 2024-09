Ancelotti entierra el toque y bendice el rock

Óscar Bellot Madrid Viernes, 20 de septiembre 2024, 12:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Nada de fútbol pausado. Carlo Ancelotti quiere un Real Madrid rockanrolero. El técnico salió al paso este viernes de las críticas hacia el juego de los blancos en el inicio de temporada defendiendo su preferencia personal y la de su afición por un estilo vertical en el que prime la llegada rauda al área rival sobre el manejo sosegado de la pelota. «Veo a mi afición encantada con lo que estamos haciendo. Se puede jugar mejor a veces, pero la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol más de rock n' roll, no de muchos toques. Tratamos de hacer feliz a la afición del Madrid, a la que le gusta mucho más ganar que jugar bien. Lo ideal sería ganar y jugar bien. Para mí, contra el Stuttgart, a veces hicimos jugadas fantásticas», argumentó el transalpino.

Fiel a su creencia de que el libreto de un entrenador debe adaptarse siempre a los futbolistas de los que dispone y no al revés, Carletto abogó por un fútbol camaleónico en el que la virtud reside en numerosos apartados. «El fútbol bonito son muchas facetas, no solo una: atacar bien, defender bien, manejar la pelota, salir bien desde atrás con balón, que mi equipo no pierda tiempo en la posesión, que sea vertical…», dijo el de Reggiolo en una rueda de prensa en la que reconoció que su escuadra no luce su mejor nivel, pero subrayó que eso es algo «bastante normal» en este tramo del curso. «Nunca hemos llegado a tope en septiembre, pero de momento estamos bastante bien», acotó.

«Entretenido, vertical, con intensidad, con ritmo y sin perder demasiado tiempo en llegar a la portería rival». Así le gusta ver a su equipo a Ancelotti porque esas son las características de la plantilla del Real Madrid. «Hay que jugar vertical porque tenemos jugadores con mucha fuerza y energía y tenemos que aprovecharnos de esto», abundó en una comparecencia en la que defendió la presencia de tres atacantes puros sin que eso suponga un menoscabo en el ejercicio defensivo de su escuadra. «El equilibrio es un trabajo colectivo que puedes hacer con dos delanteros y también con tres. La Champions de París fue jugando con tres delanteros y teníamos un equilibrio perfecto. Por meter un centrocampista más no significa que vayamos a tener más equilibrio. Se puede llegar al equilibrio con un trabajo colectivo de un equipo compacto de que sacrifica», desgranó.

«El objetivo del equipo es ser compactos. Si Vinicius, Mbappé y Rodrygo intentan presionar arriba y los medios y la defensa no suben no es problema de Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Entiendo vuestro pensamiento de que falte equilibrio porque Vinicius, Rodrygo y Mbappé no trabajen, pero no es así porque yo no les pido el trabajo que tienen que hacer los medios y los defensas», se explayó Carletto, que atribuyó buena parte de las ocasiones que les han provocado los rivales en los primeros partidos de la temporada a errores en la construcción del juego. «Contra el Stuttgart las oportunidades se generaron sobre todo porque fallamos en la salida desde atrás, como le pasó ayer al Barcelona. Ante la Real Sociedad fallamos dos veces en la salida. Hay muy pocas ocasiones que nos hayan generado porque el equipo estuviese desequilibrado, sino porque hemos fallado nosotros con balón. No significa que tengamos que defender mejor, sino que tenemos que meter el balón largo antes», diseccionó.

Amenaza de huelga

Se refirió también Ancelotti a la amenaza de huelga que pende sobre el fútbol a causa del extenuante calendario, días después de que Rodrigo Hernández volviese a dar la voz de alarma. «El fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es intentar jugar menos partidos para evitar lesiones. Creo que los jugadores no tienen ningún problema en bajar su salario si juegan menos», indicó el preparador de Reggiolo, que volvió a reclamar un profundo estudio del asunto a los organismos que rigen el deporte rey. «Esta temporada no va a cambiar el calendario, pero es importante reflexionar sobre esto. LaLiga, la UEFA y la FIFA tienen que pensar que los jugadores se están cansando. El objetivo es que reflexionen. Los jugadores quieren cambiar el futuro del fútbol», detalló.

El transalpino se mostró optimista sobre el regreso de Camavinga, que se lesionó en la Supercopa de Europa pero apunta al derbi de la próxima semana en el Metropolitano. «Está muy cerca. Va a empezar a trabajar con el equipo la próxima semana. Ha recuperado y está trabajando muy bien. Es un jugador muy importante para nosotros porque nos permite rotar los medios y va a aportar mucho a la plantilla», dijo sobre el pivote nacido en Cabinda. Y mostró por último su satisfacción con Endrick, uno de los hombres de moda tras acumular ya dos tantos en los escasos minutos que ha jugado con el Real Madrid. «Va a ser titular en uno de los próximos partidos y en el futuro va a ser titular en muchos partidos. Es bastante obvio por la calidad que tiene. Es un chico muy humilde que habla poco y que trabaja mucho. Esto me gusta mucho», cerró Carletto.