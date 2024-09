La nueva Champions provoca la amenaza de huelga en el fútbol por el exigente calendario

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 18 de septiembre 2024, 12:25 | Actualizado 12:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El fútbol tiende a agotarse. Mientras jugadores y entrenadores continúan con el aluvión de reproches por la saturación del calendario, y reclaman soluciones, ven cómo las quejas caen en saco roto a la vez que el formato revolucionario de la nueva Champions levanta polvareda en un curso que puede llegar a tener 72 partidos. «El calendario no tiene ningún tipo de sentido», criticó el lateral del Real Madrid Dani Carvajal días antes de que Rodrigo Hernández, uno de los máximos exponentes del Manchester City de Pep Guardiola, pusiera el grito en el cielo debido a que cada vez se juegan más encuentros en menos espacio de tiempo.

«Si la gente quiere ver el mejor fútbol, ​​debemos descansar. Cuando la cantidad de partidos sube, el rendimiento y la calidad disminuyen», ha dicho Rodri, quien el pasado curso disputó 59 encuentros -todos como titular- entre su club y la selección española absoluta.

El campeón de Europa con España amenaza con una huelga que ha encontrado respaldo en el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «Es hora de decir basta. No es solo un problema de salud de los futbolistas, sino de equilibrio de la industria. A unos se les va a acabar con su salud y de otros, con sus familias», expuso el mandamás del fútbol español en su comparecencia en el World Football Summit 2024 celebrado en Sevilla.

«Lo que están buscando estás organizaciones, como la FIFA, es que reduzcamos nuestras competiciones nacionales», aseguró el presidente de LaLiga, que también afirmó que «la nueva Champions está quitando dinero a las ligas nacionales». Hace unos días, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) denunció que «algunos jugadores disfrutan sólo del 12% del año natural, menos de un día completo de descanso a la semana. como tiempo libre, contraviniendo las normas internacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo».

Las palabras de Tebas continúan el discurso mantenido por David Aganzo, presidente de AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y de FIFPro: «No es la primera vez que hay una queja generalizada. Es un calendario excesivo. Está muy bien el negocio, pero la salud de los futbolistas está por encima. El calendario es el problema real. Más que aumentar las plantillas es elegir bien las competiciones. Es un no parar».

La avaricia castiga al fútbol

«Todas las lesiones tienen que ver con los números de partidos jugados por los futbolistas. Cuanto más corras y juegues es peor. Las selecciones quieren ganar y los equipos también. Esto no va a cambiar. Lo que hay que hacer es adaptar las normas y los calendarios. Algo hay que hacer para adaptar la situación actual. Tienen que distribuir las horas que los futbolistas juegan», afirmó recientemente el doctor Pedro L. Ripoll.

Según el estudio de FIFPro, el «54% de los 1.500 jugadores analizados en el estudio relativo a la pasada temporada se enfrentaban a una carga de trabajo excesiva o elevada, algo que el citado estudio cifra en 55 partidos o más al año, y un número significativo de ellos superaba los límites recomendados por los expertos médicos».

El «fútbol es fútbol» del mítico entrenador serbio Vujadin Boskov o el ahora más moderno «esto es fútbol, papá» del desafiante José Bordalás es hoy más bien «fútbol es dinero» porque la FIFA y la UEFA, inmersas en una lucha por mantener su estatus, saturan el calendario metiendo más partidos a base de reformar sus competiciones, mientras crecen las lesiones. «Aquí cada uno piensa en lo suyo. LaLiga, la Federación, la FIFA, la UEFA... y los que tienen que pintar más que son los jugadores, no pintan nada», se quejó no hace tanto Carlo Ancelotti cuando instó a las citadas instituciones a sentarse y llegar a un consenso para rebajar el número de partidos, en vez de aumentarlos con nuevas competiciones o retocando otras con más participantes. «La gente cae y sigue cayendo y seguirá cayendo porque show must go on», apoyó en la crítica Pep Guardiola.