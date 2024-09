Ancelotti: «Llevar 300 partidos en el Madrid no es un milagro, pero casi»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 23 de septiembre 2024, 12:16 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti alcanzará los 300 partidos como entrenador del Real Madrid este martes. El duelo frente al Alavés marcará un nuevo hito en la carrera del italiano, el técnico con más títulos en la historia del club de Chamartín junto a Miguel Muñoz. «He tenido la suerte de entrenar a grandes clubes. En Milán fui jugador y le tengo un cariño especial. Y al Real Madrid también porque tengo la suerte de hacer mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Es especial estar en este banquillo y hacerlo 300 veces no digo que sea un milagro, pero casi», dijo el de Reggiolo en la previa del encuentro frente al cuadro babazorro, correspondiente a la séptima jornada de Liga.

«Estamos empezando a tener una buena dinámica y queremos mantenerla, teniendo en cuenta que en cada partido hay que sufrir, señaló respecto a ese duelo Carletto, que no piensa en la jubilación por el momento pese a su larguísima trayectoria en los banquillos. «Yo no tengo fecha. Me gusta hacer este trabajo. No tengo cansancio a nivel mental. Hay presión y responsabilidad, pero me encanta tenerla. Los jugadores tienen un desgaste físico. De momento no tengo fecha de caducidad. Me encantaría seguir aquí por muchos años», manifestó el transalpino antes de un partido en el que podrá contar con Bellingham pese al daño que sufrió el inglés el sábado en ese maltrecho hombro izquierdo que tanto le atormentó la campaña anterior, pero no con Carvajal, baja a causa de lo que en el argot futbolístico se conoce como un bocadillo. «Bellingham ha recuperado. Tiene que tener la protección pero está disponible y va a jugar. Carvajal no ha recuperado del golpe, necesita unos días más y va a estar para el domingo», acotó Ancelotti con un derbi frente al Atlético ya en mente en el que también espera contar con el concurso de Camavinga.

Dejó entrever el técnico del Real Madrid que hará cambios para el pleito frente al Alavés, por ahora el equipo revelación del campeonato tras sumar tres victorias en las cuatro últimas jornadas que le han permitido asentarse en puestos europeos. «Es un momento en el que hay que rotar. Hay jugadores frescos que no jugaron el otro día como Vinicius, Lucas Vázquez o Rüdiger y ellos tienen más oportunidad», indicó Ancelotti, que sopesa conceder la primera titularidad del curso a Endrick. «Entiende perfectamente que hay que ser paciente porque entrena todos los días con los mejores delanteros del mundo. Pero está ganando muchas posiciones porque su profesionalidad es muy alta, es muy maduro y estamos encantados con él», dijo sobre el atacante de Taguatinga, al que no solo ve como delantero centro. «La posición de él es bastante clara, pero no al cien por cien. Ha jugado también por banda derecha y lo hace bien porque trabaja y está motivado», argumentó sobre el prodigio brasileño.

El Real Madrid afronta el duelo ante el Alavés con la falta de pegada en las primeras partes como asignatura pendiente. Diecisiete de los dieciocho goles que han marcado los blancos en lo que va de curso han llegado en la segunda mitad, un aspecto que extraña a Carletto. «Me llama la atención. Lo hemos hablado antes del partido contra el Espanyol. La primera parte fue mucho más intensa pero los rivales bajan la intensidad en las segundas partes y buscamos los espacios. Pero es un dato llamativo», apuntó en una comparecencia en la que volvió a sacar pecho del carácter camaleónico de su escuadra.

«El Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad y ese hecho hace pensar a algunos que no tenemos juego. Es así. No tenemos un juego, sino que tenemos muchos», indicó el transalpino, que mandó un mensaje de cariño a Marc-André ter Stegen tras la grave lesión que sufre el guardameta del Barça y volvió a pedir una reflexión a los organismos que rigen el fútbol a cuenta del saturado calendario. «Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes como Ter Stegen. Ojalá pueda recuperar pronto porque es uno de los mejores porteros del mundo. De momento no podemos hacer mucho porque el calendario de esta temporada no va a cambiar, pero el mundo del fútbol tiene que hacer una reflexión», recalcó.