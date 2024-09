Ancelotti: «Entiendo las quejas del Atlético; a nosotros también nos pasa, y la mayoría contra ellos»

Pedro Rodríguez Madrid Sábado, 28 de septiembre 2024, 15:47 | Actualizado 16:29h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti mostró comprensión ante las quejas del Atlético de Madrid por la diferencia en los días de descanso antes del derbi. El técnico del Real Madrid reconoció la dificultad de competir con la desventaja de tener 48 horas menos de recuperación: «Lo entiendo. Nos ha pasado muchas veces, la mayoría contra el Atlético», afirmó el italiano en la previa del encuentro frente al conjunto rojiblanco, correspondiente a la octava jornada de Liga.

En cuanto a las novedades en la plantilla, destaca el regreso de Eduardo Camavinga, quien se había ausentado tras sufrir un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda. Esta lesión lo apartó de la final de la Supercopa de Europa y le ha impedido debutar esta temporada. Ancelotti insinuó que el joven mediocampista podría desempeñar un papel importante: «Camavinga está disponible, ha recuperado bien. Cuando uno está disponible puede jugar 90 minutos o ninguno», comentó, dejando abierta la posibilidad de que tenga minutos y sea clave en el encuentro.

Otra de las preocupaciones del entrenador de cara al derbi es el alto número de tarjetas amarillas recibidas por protestas, un problema que busca atajar. «Lo hemos hablado. Hemos visto demasiadas amarillas por protestas. La única manera es evitar protestas innecesarias», subrayó Ancelotti, consciente de que controlar este aspecto será crucial para no perjudicar al equipo en un partido tan importante.

Asimismo, respaldó al brasileño en su candidatura al Balón de Oro: «Creo que lo ganará él. Si no lo gana (sonríe), seguiremos adelante...», añadió con un toque de humor. En cuanto al planteamiento táctico para el derbi, Ancelotti indicó que la ausencia de Kylian Mbappé podría traer algunos ajustes, pero la esencia del equipo no cambiará: «Sin Mbappé cambia un poco, pero no mucho», explicó, destacando que la clave seguirá siendo la solidaridad y el compromiso del equipo en el campo.

El ambiente hostil que suele vivirse en el Metropolitano no preocupa al técnico, quien considera que el equipo ha aprendido de la derrota del año pasado: «Aquella derrota nos despertó y mejoramos a nivel defensivo», afirmó, confiando en que la experiencia adquirida permitirá al equipo afrontar mejor el desafío de este año.