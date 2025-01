Aficionados del Valencia llaman «chino de mierda» a Kubo y «etarra» a Oyarzabal y Barrenetxea

Take Kubo conduce la pelota durante el Valencia-Real Sociedad.

Aficionados del Valencia insultaron a los jugadores suplentes de la Real Sociedad cuando estos calentaban en el banda en el transcurso del partido en Mestalla. Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal recibieron insultos de dos aficionados situados en uno de los fondos del estadio, según se puede escuchar de forma nítida en el vídeo que la Real Sociedad ha publicado en sus redes sociales. El episodio puede tener consecuencias porque el club txuri-urdin lo denunció doblemente en el mismo escenario del partido: ante el delegado de LaLiga y ante el coordinador de seguridad de Valencia, segun ha podido saber Diario Vasco.

En esa publicación, con imágenes y sonido, se ve a Kubo y Barrenetxea calentando en la esquina del campo, justo en el córner, cuando un aficionado les increpa. «Chino, abre los ojos», se le escucha decir a uno de ellos supuestamente dirigido a Kubo. En ese mismo momento se ve a Barrenetxea estirando sus músculos apoyado en el banderín de córner, lo que lleva a otro aficionado a gritar «cógete al palo, cogételo y métetelo por el culo». Tanto Kubo como Barrenetxea dirigen sus miradas a ellos, lo que invita a pensar que han sido los propios jugadores los que han invitado al club a denunciarlo de forma velada en este vídeo que la Real Sociedad suele hacer después de los partidos a modo de resumen con lo que no se ve en el césped. En esta ocasión eso que no se ve son insultos de una grada que está siendo noticia en los últimos meses con episodios no futbolísticos. El más sonado, el que tiene como diana a Vinicius por insultos racistas.

Los insultos de estos dos aficionados siguen con Oyarzabal. Los dardos van dirigidos a él cuando se aproxima calentando al córner en el que están sus compañeros Kubo, Barrenetxea y Sucic. «Etarra, hijo de puta, vais a poner bombas y luego a vivir de España, hijo de puta», grita uno de los aficionados al que Oyarzabal se le queda mirando. «Ahí te pongan una bomba y te salte la cabeza», continúa el otro aficionado al que también se le escucha perfectamente los insultos.

Ante este lamentable episodio, la Real Sociedad deberá decidir si presenta estas imágenes al Comité de Disciplina o si LaLiga denuncia en su repaso semanal por todos los campos estos insultos que podrían tener consecuencias siempre que el Valencia los identifique. Deberá ser el club valenciano el que ponga en manos del Comité las imagenes internas del estadio para tratar de poner nombre y apellido a estos aficionados que empañan a la afición del Valencia.

«No hay cabida»

La propia Real Sociedad, en su perfil de redes sociales, ha confirmado que nada más acabar el partido del domingo denunció ante LaLiga los insultos y ha explicado que esos aficionados «no representan la grandeza de la entidad che, del mismo modo que en el fútbol y el deporte no hay cabida para gente que falta al respeto, insulta e incita al odio».

«La Real Sociedad condena enérgicamente los insultos racistas y de otra índole que, desde uno de los fondos de Mestalla, varios aficionados valencianistas profirieron a algunos de nuestros futbolistas», ha explicado el club.