La Real da un paso atrás, sin puntería ante el Anderlecht

Después de un empate en su debut continental en Niza (1-1) y la goleada al Valencia en la última jornada de Liga (3-0), la Real Sociedad dio un paso atrás ante el Anderlecht en Anoeta, donde se esperaba su primera victoria en la Europa League y el equipo donostiarra pinchó en un duelo en el que se puso muy pronto por delante y acabó derrotado. Descentrada la Real tras el primer tanto del conjunto belga y los incidentes protagonizados por los ultras del Anderlecht, que rompieron el cristal que separa a la afición visitante de la local y lanzaron sillas a los seguidores txuri urdin, Imanol Alguacil y su equipo reaccionaron tras el descanso con el marcador en contra. Sin embargo, al conjunto guipuzcoano le faltó más templanza y puntería ante un sólido adversario para al menos sumar un punto que mereció.

La efectividad resultó determinante ante un Anderlecht que, salvo una vez al principio, tras un grave error defensivo que dio lugar al 1-0, supo contener siempre a un equipo blanquiazul sin pegada. El conjunto belga defendió mucho y muy bien en el segundo tiempo ante una Real a la que no le bastó con su buen juego durante algunas fases y su insistencia tras el descanso. A la Real le faltó, ante todo, culminar sus ocasiones, con Take Kubo casi siempre protagonista, pero ni el japonés ni ninguno de sus compañeros tuvieron suerte con el gol contra la muralla del Anderlecht.

Aunque la Real, con hasta diez cambios con respecto al once que recibió al Valencia -solo repitió Álex Remiro-, comenzó bien y dominador el partido y encontró muy pronto el gol, gracias a un robo de balón de Sadiq, que puso un gran centro a Pablo Marín para que el canterano abriese el marcador, a partir del ecuador de la primera parte el equipo perdió el control y permitió crecer al Anderlecht. Y mucho más, cuando el argentino Luis Vázquez empató tras una posible falta previa a Sadiq que fue reclamada sin éxito por la Real al árbitro. El equipo donostiarra ya quedó ahí muy tocado mentalmente.

Real Sociedad Remiro, Odriozola (Barrenetxea, min. 46), Aritz, Jon Martín, Pacheco (Aguerd, min. 46), Aihen, Brais Méndez, Turrientes, Pablo Marín (Sergio Gómez, min. 67), Sadiq (Kubo, min. 46) y Óskarsson (Óskarsson, min. 75). 1 - 2 Anderlecht Coosemans, Foket (Sardella, min. 63), Zanka, Simic, N'Diaye (Augustinsson, min. 75), De Greef (Verschaeren, min. 63), Leoni, Rits, Stroeykens (Ashimeru, min. 88), Dreyer (Dolberg, min. 75) y Luis Vázquez. Goles: 1-0: min. 5, Pablo Marín. 1-1: min. 28, Luis Vázquez. 1-2: min. 40, Leoni.

Árbitro: Marian Barbu (Rumanía). Tarjetas amarillas a Rits, Óskarsson y Barrenetxea.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Europa League, disputado en Anoeta.

Poco después del empate se repitieron los lanzamientos de objetos y butacas por parte de los 300 radicales belgas y, después de que el portero visitante y Leoni pidiesen calma a sus hinchas, las advertencias por megafonía y con el encuentro detenido un par de minutos, la Real continuaba perdida en campo propio. Lamentablemente, la violencia también marcó el partido y afectó a la Real. Anderlecht ya había logrado igualar el ritmo de los locales, pasó a ser más ofensivo y, tras un saque de falta encontró el segundo con un golazo de Leoni.

A remolque y con muy malas sensaciones, pese a un disparo de Óskarsson al larguero al filo del descanso, Imanol llevó a cabo tres sustituciones y cambió el sistema del 5-3-2 inicial al 4-4-2, reactivada la Real con Take Kubo y Barrenetxea. Sin embargo, la insistencia y el juego ofensivo de la Real no dieron resultado, porque los belgas consiguieron siempre resistir en defensa y los locales no tuvieron 'punch'. El juego de la Real en el segundo tiempo no se vio reflejado en el marcador, aunque lo mereciese de sobra, porque el equipo careció de contundencia en ataque.

La Real también pecó de precipitación ante un adversario dirigido por un técnico interino, David Hubert, que al igual que Imanol llevó a cabo muchas rotaciones, algunas de ellas obligadas por lesiones, pero al que le dio muy buen resultado su planteamiento en Anoeta. Pese a todo lo que apretó la Real en la segunda parte, el Anderlecht fue muy sólido atrás, nunca se descompuso y también tuvo sus oportunidades a la contra.