La Ciudad Eterna, origen del sueño europeo del Athletic

«Quiero ser campeón con el Athletic y si me ofrecieran otro destino que me asegura títulos, no me interesa, mi ambición es ser campeón aquí, sacar la gabarra, vivir eso que solo han podido vivir unos pocos». A Nico Williams la Copa del Rey le sabe a poco y pretende repetir el éxito del curso pasado, pero esta vez en tierras europeas. La Liga Europa, con su revolucionario nuevo formato, es el gran reto de la estrella rojiblanca, cuyo sentimiento jugó un papel decisivo a la hora de seguir anotando goles en San Mamés, estadio en el que se disputará la final del torneo, en vez de hacer las maletas a Can Barça, donde de haber dado el paso su cuenta tendría algún puñado de millones más.

La última vez que el Athletic de Bilbao paseó su escudo por el Viejo Continente, el veloz extremo navarro era un adolescente que jugaba en el Cadete A del Athletic en la y quería seguir la estela de su hermano Iñaki, autor del gol en la triste despedida (3-1) frente al Marsella en marzo de 2018. Tras años sin recorrer Europa, la Ciudad Eterna de Roma será el origen del sueño para los rojiblancos, que mantienen en su plantilla a solo seis de aquellos leones que jugaron aquel duelo del Vélodrome. De los 26 efectivos que trabajan en la primera plantilla, solo 12 saben lo que es disputar un encuentro europeo.

Lo hace la entidad bilbaína tras cerrar una una semana fantástica en la Liga con tres triunfos seguidos gracias a un excelente arsenal ofensivo y su buen fondo de armario. Un momento dulce que contrasta con el prisma con el que se presenta su rival al encuentro. Los 'gialorrosi', uno de los favoritos de la competición y acostumbrado en las últimas temporadas a llegar lejos en Europa, se presenta en el Olímpico tras una semana convulsa en la que destituyó al técnico Daniele de Rossi, uno de los grandes símbolos de un club en el que jugó diecisiete temporadas.

Su nuevo preparador, Ivan Juric, apaciguó la tormenta al debutar con un 3-0 ante un Udinese que llegaba líder de la Serie A, lo que fue la primera victoria del equipo en un curso en el que cuenta con una propuesta valiente y juego directo, aprovechando el talento joven de Niccolò Pisilli, una de las grandes sensaciones en el arranque del curso, junto a la capacidad ofensiva de El Shaarawy, Paulo Dybala o Artem Dovbyk, máximo goleador de LaLiga la temporada pasada.

Posibles alineaciones

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Angeliño; Dybala, Dovbyk.

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Ruíz de Galarreta, Beñat Prados; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.

Árbitro: Georgi Kabakov (Bulgaria)

Hora y canal: 21.00 h | Movistar Plus+