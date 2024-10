El Benfica, un duro escollo para pasar página del derbi

José Manuel Andrés Madrid Martes, 1 de octubre 2024, 17:34 | Actualizado 17:56h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Lo deportivo recupera el protagonismo en el Atlético, que todavía en plena resaca del derbi madrileño y los bochornosos incidentes protagonizados por los ultras rojiblancos en el Metropolitano, viaja a Lisboa para medirse al Benfica, un duro escollo en el camino hacia los octavos de final de la remodelada Liga de Campeones.

En Da Luz, de mal recuerdo por aquella final de 2014 ante el Real Madrid, pretende el equipo rojiblanco dar continuidad al triunfo frente al Leipzig del buen estreno de Champions el conjunto del Cholo Simeone, que pasa página del duelo ante el eterno rival pese a la amenaza de cierre parcial que se cierne sobre el feudo colchonero.

«Estoy muy bien, tranquilo porque soy claro y frontal y me gusta decir lo que siento. No voy a cambiar absolutamente nada de lo que dije. Rechazo la violencia y a los agresores. Esa opinión la tergiversaron y la llevaron para el lugar donde siempre conviene, pero ese ya no es mi problema», explicó el argentino, ya en Lisboa, sin moverse un milímetro de su postura inicial del domingo. «No fueron días simples porque no fue bueno lo que sucedió. El club está trabajando, ya tiene un implicado y seguramente encontrará el resto porque no necesitamos a esa gente. A partir de aquí, Benfica», zanjó a continuación.

Otra consecuencia negativa derivada del choque contra el Real Madrid es la baja de Le Normand, afectado por un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural derivado del golpe en la cabeza con su compatriota Tchouaméni. La consecuente entrada del siempre fiable Witsel en el eje de la defensa y el regreso del capitán Koke a la sala de máquinas presumen novedades en un once atlético en el que no se espera otra vez la atrevida fórmula con tres jugadores de ataque. Sorloth apunta al banquillo tras un derbi gris, lo que pese al notable rendimiento del revulsivo Correa dejaría la amenaza ofensiva colchonera en manos de Griezmann y Julián Álvarez, cada vez más cerca de la versión decisiva que se espera de su categoría.

Por su parte, el Benfica pretende recuperar su interesante versión europea de la temporada 2022-23, en la que alcanzó los cuartos de final de la Champions tras una inmaculada primera fase, y dejar así atrás la decepción de la última campaña, en la que cayó a las primeras de cambio. El conjunto portugués, al mando del alemán Roger Schmidt, se articula desde las alas por el vértigo del veterano Di María y el talento del turco Kerem Aktürkoglu, autor del primer tanto en el triunfo de las Águilas contra el Estrella Roja en el Pequeño Maracaná de Belgrado.

-Alineaciones probables:

Benfica: Trubin, Bah, Silva, Otamendi, Carreras, Aursnes, Florentino, Kokçu, Di María, Pavlidis y Akturkoglu.

Atlético: Oblak, Llorente, Witsel, Giménez, Reinildo, Lino, De Paul, Koke, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro: Serdar Gozubuyuk (Países Bajos).

Estadio: Da Luz (Lisboa).

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 2.