El Barça afronta un partido trampa en el Pequeño Maracaná

Daniel Panero Martes, 5 de noviembre 2024, 18:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Barcelona tiene este miércoles un partido trampa en el Pequeño Maracaná. El conjunto que dirige Hansi Flick se enfrenta al Estrella Roja en Belgrado en un encuentro marcado por la necesidad de dar un golpe encima de la mesa fuera de casa en Champions. La historia reciente en esta competición y el pinchazo en la primera jornada en Mónaco obliga a derribar la última barrera que le queda al Barça este curso para presentar credenciales.

«No pienso en el pasado, sino en el futuro. Queremos tener más éxito en la Champions y mañana es un buen día para hacerlo. Sabemos que será un partido difícil porque son un buen equipo y tienen delanteros rápidos, pero todos saben de la importancia de ganar para estar entre los ocho primeros», reconoció este martes el técnico alemán del Barcelona. Flick no quiere relajaciones y advierte del peligro de un rival que tiene muy poco que perder.

El aviso de Flick es propio de un entrenador que no quiere que su equipo levante el pie del acelerador. Todo fluye en el Barça. La pelota entra, las sensaciones son inmejorables y hasta el armario parece estar más lleno que nunca de jugadores para hacer relevos. El germano ha construido un equipo que funciona como un reloj suizo y que puede presumir de haber sumado la friolera de 33 puntos de los primeros 36 en Liga y de llegar al duelo de Belgrado con el recuerdo de haberle marcado cuatro goles al Bayern de Múnich en el Lluis Companys.

Esa euforia desatada puede ser la mayor de las virtudes y también el mayor de los defectos si aparece la temida relajación. Lo sabe el entrenador alemán, que no se fía del Estrella Roja por más que sea una de las cenicientas de la Champions y por más que visitar Belgrado no sea lo que era antaño. Por eso, Flick pondrá en liza un once con pocos cambios respecto al equipo que se impuso al Espanyol con el objetivo de solventar la papeleta y sumar tres puntos fundamentales. Koundé regresará al lateral diestro, Frenkie de Jong podría dar descanso a Pedri y Fermín López podría ejercer de mediapunta para dosificar a Dani Olmo en la puesta a punto tras su lesión.

Un rival tapado

Enfrente estará todo un campeón de Europa. El Estrella Roja reinó en el viejo continente en 1991 con jugadores de la talla de Sinisa Mihajlovic, Jugovic, Dejan Savicevic, Robert Prosinecki o Darko Pancev. Luego llegó la ley Bosman que obligó al club a exportar su talento y de aquellos años de gloria ahora queda muy poco en el Pequeño Maracaná. Ese paso del tiempo se notó en la previa en las palabras de su entrenador, Vladan Milojevic. «Creo que el Barcelona saldrá victorioso. Jugamos contra el mejor equipo de Europa. Es un partido que debemos disfrutar como jugadores y aficionados», señaló.

Las palabras de Milojevic no responden al momento de forma que atraviesa su equipo en la liga de su país, y sí al que vive en Europa. Y es que el Estrella Roja tiene dos caras. Es líder destacado de la liga serbia después de sumar 37 puntos de los primeros 39 disputados, con 43 goles a favor y una alegría ofensiva que desaparece cada vez que traspasa la frontera. En la Champions el equipo muta a una versión más defensiva y ha visto cómo el Benfica (1-2), el Inter (4-0) y el Mónaco (5-1) le han enseñado la distancia abismal que existe todavía con los colosos del fútbol europeo. Ahora es el turno del Barça de Flick, un rodillo que espera coger velocidad, este año sí, en el Viejo Continente.

Alineaciones probables:

Estrella Roja: Ilic, Olayinka, Seol, Djiga, Spajic, Silas, Elsnik, Krunic, Maksimovic, Duarte y Ndiaye.

Barcelona: Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Casadó, De Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Estadio y horario: Rajko Mitic. 21:00 h. (Movistar Liga de Campeones).