El Barça cumple con una goleada al Brest

El Barcelona puso fin este martes al bache de resultados en el que estaba inmerso. El conjunto que dirige Hansi Flick goleó al Brest en el Lluis Companys en un partido que tuvo bajo control en todo momento y en el que quedó clara la distancia abismal que separa a ambos equipos. El doblete de Lewandowski, que ya suma 101 goles en Liga de Campeones, y otro tanto de Dani Olmo fueron suficientes para dar un paso más en el camino para estar de forma directa en los octavos de final y evitar la eliminatoria previa.

El partido era una oportunidad para el Barça y eso flotaba en el ambiente. Lo era porque los dos pinchazos ligueros aún coleaban, porque ganar suponía ponerse en lo más alto de la clasificación y porque Lewandowski tenía en su mano ingresar en un selecto grupo en el que solo estaban Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Ahí es nada. Los culés salieron con eso en mente y se llevaron por delante en el inicio a un Brest que entró valiente, pero que pronto se iba a dar cuenta de que el escenario en esta ocasión iba a pesar.

Y es que Flick puso en liza toda la artillería que tiene a su disposición. No estaba Lamine Yamal, pero ni falta que hacía. Pedri bajó a la medular, Raphinha se ubicó en la derecha y Fermín López cogió la izquierda para beneficio de Dani Olmo y Lewandowski, que ganaron un nuevo jugador para tirar desmarques. El plan fue el habitual. El Barça presionó como una manada de lobos, robó en campo contrario y se hizo con la posesión del esférico a las primeras de cambio. El gol cayó casi por su propio peso después de que Pedri encontrara a Lewandowski y Bizot, tras una mala salida, arrollara al polaco. Fue un regalo que el ex del Bayern no desaprovechó desde los once metros para abrir el marcador y lograr su gol número 100 en la Champions.

Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín (Balde, min. 78), Casadó, Pedri (Frenkie de Jong, min. 88), Raphinha, Fermín (Pablo Torre, min. 78), Olmo (Gavi, min. 67) y Lewandowski. 3 - 0 Brest Bizot, Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Haidara, Camara (Faivre, min. 69), Fernandes (Jonas Martín, min. 77), Magnetti, Doumbia (Pereira Lage, min. 69), Sima (Baldé, min. 59) y Ajorque (Del Castillo, min. 77). Goles: 1-0: min. 10, Lewandowski, de penalti. 2-0: min. 66, Dani Olmo. 3-0: min. 92, Lewandowski.

Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia y Hezergovina). Amonestó a Lala, Camara, Ajorque y Le Cardinal.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Champions disputado en el Estadio Lluis Companys ante 46.317 espectadores.

Fue el inicio de una tortura para el Brest, poco habituado a tener que ceder la iniciativa a su rival. Los franceses bascularon ante la buena circulación de Marc Casadó y Pedri en el centro del campo y ante un equipo azulgrana que supo alternar la posición de sus tres mediapuntas. Raphinha, muy participativo, disparó fuera por poco y Fermín tuvo las ocasiones más claras pero no encontró portería tras un pase atrás del brasileño y se topó con Bizot en su segunda intentona. Fue el epílogo de una primera mitad en la que los culés fueron de más a menos y en la que llegaron al descanso con la sensación de haberse quedado a medias.

Tras la reanudación el Barça se volcó en busca del gol de la tranquilidad. Los de Flick ensancharon el terreno de juego con Raphinha y un participativo Gerard Martín y el encuentro se convirtió en un monólogo. El Brest no podía salir de su propio campo y las ocasiones comenzaron a llegar como si se tratara de un tiro al plato. Fermín se encontró de nuevo con Bizot, Chardonnet bajo palos le negó el gol a Dani Olmo y el ex del Leipzig fue el que rompió la muralla después de un eslalon que acabó definiendo abajo para frustración de los de Eric Roy, incapaces de contener a un rival superior.

El segundo gol sirvió para que el Barça ganara en tranquilidad y para que los culés disfrutaran al son de Marc Casadó y Pedri, una pareja que va camino de asentarse en la medular y que puede ser una piedra fundamental para construir el futuro del club. Flick dio minutos a Gavi, Balde y Pablo Torre e instó a los suyos a que mantuvieran la intensidad en la recta final y aprendieran de errores pasados como los cometidos en Vigo cuando el partido ya casi agonizaba. Dicho y hecho. El Barça quiso redondear la faena y lo hizo por medio de Lewandowski, que recibió en el área y se revolvió para hacer el tercero y sellar un triunfo balsámico tras los tropiezos en Liga.