Apoteosis del Barça de Flick ante el Bayern

El Barça dio un golpe encima de la mesa en la Champions. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Bayern de Múnich por 4-1 en el Lluis Companys en un partido que confirmó las buenas sensaciones mostradas desde que comenzara el curso. Los goles de Raphinha, por partida triple, y de Lewandowski destierran viejos fantasmas ante el equipo germano y mandan un mensaje al Real Madrid a tan solo tres días del clásico. El Barça ha vuelto.

Y es que desde antes de empezar el duelo ya se pudo ver que aquello de que «el fútbol es un estado de ánimo» no es una frase vacía. La música de la Liga de Campeones, que otras veces empequeñecía a los culés, sonó diferente esta vez. La afición también cantó el himno de forma distinta y hasta el Barça salió a jugar como nunca. Europa esta vez no iba a alterar el guion de un equipo crecido y que no mira el tamaño del rival. Los culés tenían un plan e iban a morir con él, algo que ahora mismo tiene más pros que contras.

Los puntos a favor se vieron en un inicio vertiginoso que se llevó por delante al Bayern. El Barça presionó en campo contrario como si fuera una manada de lobos y encontró premio después de un balón a la espalda de los centrales que cazó Raphinha para regatear a Neuer y abrir el marcador cuando todavía la grada estaba asimilando la alineación dispuesta por Flick. Y eso que el germano hizo pocos cambios. No tenía sentido alterar lo que funciona y apostó por el mismo bloque que se impuso al Sevilla a excepción de la entrada de Fermín López, ubicado en la mediapunta por detrás de Lewandowski.

Los puntos débiles aparecieron inmediatamente después, cuando la presión dejó de tener recompensa. El Bayern de Vincent Kompany es un equipo con recursos de sobra para encontrar variantes en el juego. Los germanos saben salir con la pelota jugada y encontrar a futbolistas como Kane para descargar balones y a extremos como Olise o Gnabry para generar desequilibrios. Así apaciguaron la atmósfera del Lluis Companys y así modificaron el partido. Avisó Kane con un gol anulado por un fuera de juego y de nuevo el inglés apareció para rematar un centro medido de Gnabry y castigar a un Barça frenado por el buen hacer de su rival.

Fue el peor momento del Barça en una primera mitad escrita para la esperanza de los culés. El equipo de Flick no solo superó el bache, sino que lo hizo fiel al plan trazado por su entrenador. Cada balón dividido era una batalla y cada disputa comenzó a caer del lado azulgrana, con un bloque encorajinado ante la posibilidad de hincarle el diente a todo un Bayern. Fue entonces cuando apareció la picardía de Fermín, que desequilibró ligeramente a Kim Min-jae en un salto y se plantó ante Neuer para regalarle el gol a Lewandowski. El tanto del polaco dejó grogui a un Bayern que ya no se repuso y se fue al descanso con un nuevo golpe después de que Raphinha convirtiera un balón aislado en una obra de arte culminada con la diestra al palo largo.

La sentencia

Tras la reanudación al Barça le entró la duda. Ir arriba conllevaba sus riesgos, pero dar un paso atrás también ante un Bayern que monopolizaba la pelota. La respuesta de los culés fue híbrida. El conjunto de Flick mordía, pero unos metros más atrás y a la espera de la oportunidad para lanzar contragolpes con la velocidad de sus puntas. El plan no pudo salir mejor. Pedri escapó de la presión de los germanos, encontró a Lamine Yamal y el joven extremo se sacó de la chistera un envío en largo que Raphinha, el mejor de la noche, convirtió en el cuarto después de bajar el balón a la carrera y disparar cruzado, inapelable una vez más para Neuer.

Con el partido ya encarrilado, llegó la hora de disfrutar. El Lluis Companys se frotaba los ojos y coreaba con olés los pases de su equipo frente a un rival que ha protagonizado varias pesadillas culés en los últimos años. Ni rastro del todopoderoso Bayern. Flick aprovechó para dar minutos a Frenkie de Jong y Dani Olmo, dos jugadores que siguen ganando ritmo de cara a lo que viene, y vivió su mejor día desde que es técnico del Barça. Fue el momento de la confirmación a tan solo tres días del clásico contra el Real Madrid.