Ancelotti: «La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo»

Carlo Ancelotti salió al paso de las informaciones que apuntan a una presunta intención del italiano de abandonar el Real Madrid cuando finalice la temporada. «La fecha de salida de este club no la voy a decidir yo, nunca en mi vida. Sé perfectamente que llegará este día, pero cuándo llegará no lo decido yo. Puede ser mañana, en un año o en cinco años», señaló en una rueda de prensa en la que fue más lejos al proclamar su deseo de marcharse junto a Florentino Pérez cuando expire el recién renovado mandato del presidente del Real Madrid. «Florentino me conoce muy bien y tengo el objetivo de alcanzar los cuatro años de Florentino y hacernos una despedida los dos juntos con todo el cariño del mundo», aseveró en la previa del duelo que los blancos mantendrán este miércoles con el Salzburgo, correspondiente a la séptima jornada de la Liga de Campeones.

«Es un partido importante. Falta poco para cerrar la primera parte de la Champions, tenemos que sumar los más puntos posibles y ver dónde nos quedamos en la clasificación. Es un partido vital», dijo Carletto, que reconoció las pocas posibilidades que tiene su equipo de evitar la eliminatoria de dieciseisavos y situó la mejoría a nivel defensivo como clave del éxito por parte del Real Madrid. «A nivel ofensivo estamos sacando un muy buen rendimiento, pero a nivel defensivo hay que mejorar mucho. Esta va a ser la llave del éxito en esta temporada. Si mejoramos a nivel defensivo, vamos a pelear en todas las competiciones», arguyó.

Dijo sentirse «muy querido en todos los aspectos, por la afición, por el club y a nivel mediático» Ancelotti pese a las críticas recibidas, las cuales circunscribe dentro de la exigencia que acompaña al Real Madrid. «A veces se exagera un poco siguiendo la onda, pero yo no quiero seguir la onda, sino ser bastante objetivo», explicó.

Mejoría de Mbappé

Analizó la evolución de Kylian Mbappé, cerca ya de su mejor versión y plenamente acoplado a su equipo como delantero centro. «Al principio intercambiaba más la posición con Vini porque a Vini también le gusta jugar por dentro. Ahora lo hacen un poco menos. Este cambio era para fijar un poco más a nivel ofensivo la posición de Bellingham, que juega por detrás de ellos, no era para mejorar el rendimiento de Mbaappé. Está saliendo bien y tenemos que seguir así porque el gol no lo marcas por fuera. A veces es suficiente con un desmarque y un toque. Él lo hecho muchas veces porque su mejor cualidad es el desmarque que tiene», dijo sobre francés.

Considera Carletto que la mejoría que ha experimentado el crack de Bondy se debe, en buena medida, a que ha despejado su mente y se complica menos la vida en los partidos. «Cuando hay momento difíciles, lo intentas de todas las maneras, y tienes que volver a lo básico. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión, intenta complicar las jugadas y a veces no es correcto en el sentido de que tienes que simplificarla en vez de complicarla», resumió.

Por último, negó sentir envidia de la facilidad con la que el Manchester City acude al mercado de fichajes para tratar de subsanar los problemas que aquejan al equipo que entrena Pep Guardiola mientras el Real Madrid sigue sin hacer incorporaciones pese a la plaga de bajas que sufre. «Para nada. Tenemos una plantilla muy completa, teniendo en cuenta lo que ha pasado el año pasado, cuando las bajas nos aumentaron el nivel de compromiso. Estamos a tiempo de que también vuelva a suceder este año», atajó.