Iván Medina: «Se viene un mes en el que trataremos de dar un golpe sobre la mesa»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de enero 2025, 11:07

Iván Medina (Telde, 2004) se encuentra en un momento dulce de su carrera futbolística, afrontando su segunda temporada con Las Palmas Atlético. El centrocampista de La Garita, en la UD desde primer año de infantil, pasando sus mejores años en el Juvenil División de Honor, acumula cinco asistencias y dos goles. Se caracteriza por ser un llegador que filtra el pase que nadie ve.

¿Cómo se encuentra Iván Medina en Las Palmas Atlético?

Muy bien, cogiendo ritmo después de una pequeña lesión. Me costó algunas semanas volver a encontrarme, pero ahora estoy aportando mucho a mis compañeros y además el equipo está en buena dinámica.

Consolidado en la medular, ¿se ha ganado la confianza de Raúl Martín?

Sí, tengo la confianza del míster. Llevo dos goles y cinco asistencias y esto me ayuda a aportar cada vez más al equipo. Mi relación con el míster es muy buena. Lo conozco desde hace cinco años, desde juvenil de primer año, y también valoro el trabajo de Raúl Herrera.

Líder con 6 puntos de diferencia sobre sus inmediatos perseguidores, ¿cómo ve a la plantilla?

Muy sólida. Estamos en una muy buena dinámica de resultados, con varios partidos sin encajar. Es muy importante para seguir sumando puntos. Ahora vienen cuatro duelos en los que podemos dar un golpe sobre la mesa (UD San Fernando, Arucas CF y UD Lanzarote). Se demostrará quien se merece estar arriba y quien no.

¿Qué espera del partido contra el Unión Viera?

Vienen de una mala racha pero eso no va a reflejar lo que se verá en el partido. Los derbis grancanarios siempre son muy competidos. Este tipo de equipos siempre logran complicarnos la vida.

El trabajo diario, la clave del éxito.

Ojalá pudieran venir a los entrenos para que vean el espectáculo que damos. No lo estamos reflejando del todo en los partidos, pero el esfuerzo, constancia y las ganas es lo que nos va a hacer ganar esta liga.

Objetivo a título personal, a corto plazo.

Ser más determinante en el último cuarto de campo. Aportar más goles y asistencias al equipo. En definitiva, ser un jugador más peligroso en área rival. Soy llegador, pero años atrás lo era más. Ahora me centro más en la creación del juego, ir atrás a buscar balón y asociarme con mis compañeros. Me gustaría dar un paso al frente y meter más goles.

El propósito del equipo, ascender.

Sí. Ascender de manera directa. Estamos viendo que está en nuestras manos y que si a alguien se le escapa es a nosotros. Estamos arriba y preparados para afrontar la segunda parte de la temporada de la mejor forma. Hay que aprovechar la inercia. Vamos en línea ascendente.

¿Está Iván Medina en su mejor momento como futbolista?

Antes me faltaba el físico que te da la categoría. Ganar esas segundas jugadas, esos duelos. No sé si estoy en mi mejor momento, pero en proceso a ello seguro. Me encuentro bastante bien.

¿Algún referente a nivel mundial?

Pedri, sobre todo. Me encanta verlo jugar. No me pierdo ni un partido del Barça. Álex Baena, del Villarreal es otro jugador que sigo mucho. Es vital para su equipo en el último cuarto, sus pases, asistencias...

Si tuviera que caracterizarse, ¿cómo lo haría?

Me suelen caracterizar por ser un jugador diferente. El que filtra el pase que nadie ve. Un futbolista que está bien posicionado y que no pierde mucho balón. Un perfil diferente que da soluciones a sus compañeros.

Mira al futuro: Estadio de Gran Canaria.

Sí. Es el objetivo de todos los que estamos aquí. La ilusión de venir a entrenar es de estar algún día con los grandes y debutar en el Gran Canaria. Es el sueño de todos nosotros y espero que pronto se cumpla. Estamos preparados si Diego Martínez nos necesita. Sergio Viera es el ejemplo claro, se ha adaptado fácil al ritmo de los grandes. Con trabajo constante todo es posible.