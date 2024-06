La queja de Laporte: «¿Tan mal lo estoy haciendo para que me estén criticando?»

Javier Ortiz de Lazcano Enviado especial. Aasen Sábado, 22 de junio 2024, 13:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Aymeric Laporte (Agen, Francia, 30 años) se ha visto en el ojo del huracán en la concentración de España en Aasen. En el entorno de la selección se ha creado un clima poco propicio hacia el central del Al-Nassr. Se le reprochaba que llevara un mes sin jugar, que llegara de una liga de menor exigencia como la saudí, unos días más tarde que otros compañeros y se le presentaba en algunos medios como un jugador fuera de forma.

El defensa ha dado la cara este sábado para defenderse con vehemencia, aunque siempre en un tono sosegado. «Se ha especulado mucho, no había tanta información como para opinar tanto sobre mi estado de forma. Hay mucha mala información, se generan más titulares de la cuenta. He llegado cuando se me pidió y me he preparado por mi cuenta. No tengo que desmentir cosas que no son verdad, no estoy aquí por la prensa», ha indicado.

El central ha explicado el proceso de reflexión que vivió. «Me ha llegado a molestar, y mucho, pero me tomé un respiro en mi cama. '¿Tan mal lo estoy haciendo para que me estén criticando?' Lo pensé fríamente y dije: 'Estoy haciendo todo lo posible para que salga bien, lograr los máximos éxitos con España' y entendí que no era en contra de mí, si no, en contra de lo que engloba el fútbol y de los intereses personales que cada uno tenía'», ha indicado el jugador del Al-Nassr.

El defensa ha defendido el nivel de la Liga de Arabia Saudí, vista por muchos desde Europa como un torneo menor y una especie de cementerio de elefantes. En la Eurocopa hay varios jugadores que han llegado desde ese país y a los que, como en su caso, se les mira con diferente rasero. «Es un hecho que hay prejuicios con la Liga saudí. Va evolucionando y en futuro se verá como una Liga más competitiva de lo que se ve ahora», ha indicado.

Y ha zanjado su reflexión con un dato que reivindica el torneo en el que juega. «Kanté (Al-Ittihad saudí) ha ganado los dos MVP de los partidos de Francia y juega allí. Eso quiere decir algo», ha indicado.

Laporte ha advertido además que para él España es mucho más que un equipo con el que juega. «La selección es muy, muy importante, donde más he disfrutado en los últimos ocho años. Es un orgullo representar a España. Me siento superorgulloso y muy identificado a la vez», ha ensalzado.

El excentral del Athletic se ha mostrado esquivo al hablar de su futuro. «Firmé un contrato de tres años. Tengo obligaciones con mi club y no puedo decir mucho más sobre eso por ahora».