Oyarzabal, el delantero por el que apostó el seleccionador

Su nombre quedó este domingo ligado al de otros goleadores como Marcelino, Fernando Torres, Iniesta... Porque Mikel Oyarzabal (Eibar, 21-4-1997), con su estirada para rematar el envío de Marc Cucurella, llenó de felicidad a España al marcar el tanto que daba la cuarta Eurocopa a La Roja. Era el gol que premiaba una apuesta futbolística, la convicción de un grupo de jugadores fieles a su seleccionador, pero a su vez, el tanto de Oyarzabal servía para dar una vez más la razón a Luis de la Fuente, que apostó por el eibarrés como delantero centro suplente de Álvaro Morata y que este domingo salió para resolver la final. Era su cometido, la consigna que le dio su entrenador, y cuando la final se había atascado y marchaba camino de la prórroga, Oyarzabal rescató ese instinto rematador en el que ha insistido en su proceso de reconversión desde las posiciones de banda, donde siempre ha jugado, a nueve goleador. En su carrera en la Real suma cien tantos, pero el de este domingo es un gol que vale un título continental.

Al marcar, además de todos sus compañeros que hicieron piña, al capitán de la Real Sociedad se le vinieron encima los recuerdos de un tiempo complicado.En marzo de 2022, a Oyarzabal se le quebró la rodilla en un entrenamiento en Zubieta. El capitán txuri urdin se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un lance de un entrenamiento con Portu y comenzó el calvario que supone la recuperación en la sombra para un futbolista y las dudas que se generan sobre si al regreso sería el mismo futbolista. «Estoy muy feliz, después de lo que he pasado y llevarme ahora esta alegría...», reconoció un emocionado Oyarzabal al terminar la final.

Recuperación

El de Eibar se empleó a fondo en esa recuperación y volvió a jugar con la Real el 31 de diciembre de ese 2022, pero como suele suceder tras una grave lesión, a Oyarzabal le costó recuperar su mejor versión. Esa temporada 2022-23 acabó con cuatro goles y una asistencia, pero en esta volvió a recuperar la continuidad en una posición diferente. Ante la falta de acierto de los delanteros donostiarras, Imanol Alguacil decidió que Oyarzabal sería su nueve. Una reconversión que se saldó con 14 goles y que convenció a Luis de la Fuente para contar con un futbolista en el que siempre, desde las categorías inferiores, había confiado. Hay que recordar que juntos alcanzaron la final de los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio, donde España perdió la final frente a Brasil en la prórroga y donde el eibarrés fue el autor del gol de España.

El caso es que pese a haber jugado casi siempre escorado en la banda izquierda, el seleccionador también asumió el planteamiento de colocar a Oyarzabal como nueve. Lo dejó claro en los amistosos de preparación previos a la Eurocopa, cuando frente a Andorra le colocó en la segunda parte como delantero centro y Oyarzabal respondió con tres goles de nueve puro.

En esta Eurocopa, De la Fuente ha contado con él en ambas posiciones, bien por la izquierda o bien en punta. Por la banda jugó en el partido frente a Albania donde el seleccionador apostó por los menos habituales al estar el primer puesto asegurado, pero al futbolista de la Real se le ve menos cómodo por la banda. Cuando no hay espacios para romper se le ve un punto menos veloz que antaño y no pudo brillar, así que en el resto de encuentros, De la Fuente le ha convertido en el relevo de Morata cuando al delantero del Atlético se le agotaban las fuerzas. Este domingo, el relevo entre ambos se produjo en el minuto 68 y el principal cometido de Oyarzabal era ser el primer defensor de La Roja, que contaba con el marcador a favor y no debía correr el riesgo de hundirse en defensa para mantener el marcador.

Las cosas se complicaron con el gol del empate de Inglaterra, así que en los minutos finales, el futbolista de la Real trató de ser referencia en punta para que sus compañeros buscaran los espacios. Hasta que llegó la jugada que vale una Eurocopa. En una salida a la contra, Oyarzabal se apoyó en Cucurella, que le devolvió el balón con un gran centro y el eibarrés aplicó esos conocimientos de delantero centro reconvertido para dar la cuarta Eurocopa a España. Después llegaron los abrazos, las felicitaciones y la alegría de un futbolista que este domingo vivió uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.