Merino, un pretoriano de De la Fuente: «Nunca te miente»

Mikel Merino (Pamplona, 27 años) tiene una amplia hoja de servicios con Luis de la Fuente, que le recluta una y otra vez desde hace nueve años. Es uno de sus pretorianos predilectos. «Es un valor seguro, segurísimo para mí», resaltó el seleccionador a este periódico el martes. El centrocampista de la Real Sociedad es un clásico en las listas del riojano. A su lado ganó el Europeo sub-19 en 2015, fue subcampeón sub-21 en 2017 y se colgó la plata olímpica en Tokio 2020. «Mikel me parece un top mundial», abundó en sus elogios el entrenador riojano.

De aquel equipo que ganó el título sub-19 y dio inicio a la etapa feliz del seleccionador en las categorías inferiores solo hay otros dos jugadores aquí, el portero Unai Simón y el mediocentro Rodri . Merino conoce perfectamente el modo de trabajar del riojano, un técnico que pone todo su énfasis en que en la selección haya un ambiente sosegado. «Si algo he aprendido de Luis durante todos estos años que llevamos juntos es que es muy buena persona. Eso para empezar. Va de frente con todos nosotros. Nunca te va a mentir. Siempre va con la verdad por delante y mira por el bien del grupo. Es alguien en quien todos confiamos y que nos transmite confianza».

De la Fuente insiste hasta la saciedad en que da gran valor a que haya un ambiente de armonía en la concentración en Alemania. «Nos pide un poco lo mismo a todos, que hay que centrarse en lo principal, que es tener un buen grupo con una buena cohesión en la que todos nos sintamos partícipes. Nos dice que tengamos mentalidad ganadora y, sobre todo, un rol de jugador de equipo. Dar todo cuando juegues y ayudar cuando no te toque», indicó.

La lista de España ha confirmado el excelente momento que vive la Real Sociedad, el equipo que más jugadores aporta a La Roja. A Merino le acompañan el central Le Normand, el portero Remiro, el mediocentro Zubimendi y el atacante Oyarzabal, los dos últimos formados en la cantera blanquiazul. «Esto habla muy bien del trabajo que se está haciendo en San Sebastián», se enorgulleció.

Merino acaba contrato la próxima campaña. El director deportivo de la Real Sociedad, Roberto Olabe, reconoció «sentir inquietud» ante la posibilidad de que no renueve. De la Fuente ha pedido a sus internacionales concentrarse en la Eurocopa, pero el mercado en la Selva Negra sacude especialmente a la Real. Su club negocia con el Atlético de Madrid el traspaso de Le Normand y al propio Merino se le ha vinculado en los últimos días con un posible interés del Barcelona.

«No me gusta escuchar este tipo de cosas salvo que sean de verdad, serias y en última instancia. Mis representantes me respetan mucho en ese aspecto. En un momento como es la selección hasta que no haya algo definitivo no voy a tener noticias. Y por ahora todo lo que leo en las redes sociales o me comunican mis compañeros, que son los que más me vacilan, se queda ahí», añadió.

«Cualquier rumor que haya sobre mí con respecto a cualquier otro equipo me lo tomo como algo positivo para el club en el que estoy. Eso habla de que estoy haciendo bien las cosas, que estoy jugando a buen nivel, Que suene significa que la Real está haciendo bien las cosas, Que haya jugadores en el escaparate es bueno para el club, pero desde aquí dentro la importancia que le damos a este tipo de noticias es cero», zanjó rotundo al ser preguntado por el interés del Barcelona.