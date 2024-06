De la Fuente: «No veo techo ni límite a esta selección»

José Carlos Carabias Enviado especial a Genselkirchen Jueves, 20 de junio 2024, 23:18 | Actualizado 23:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Una cascada de elogios le llega también a Luis de la Fuente cuando asoma por la sala de prensa, en la que desgrana el contenido de las crónicas que elogian a su equipo. «Para mí son los mejores del mundo, antes y ahora».

«Estoy orgulloso y encantado, no solo por el resultado, y por ganar a la campeona de Europa, también por la manera en que se ha ganado. Ahora los rivales te empiezan a conocer, y no puedo faltar a mi sentimiento, no había una selección mejor que nosotros», dijo el seleccionador.

«Además de físico, también ha sido cuestión de técnica y táctica, en todos los apartados hemos sido superiores -explicó De la Fuente-. Hay que poner en valor que hemos minimizada a Italia por las virtudes de España. Me invita a pensar que podemos seguir mejorando».

Luis de la Fuente consideró el duelo ante Italia «el mejor partido de los 17» que ha dirigido, «por el marco, la repercusión, el más completo». «No me canso de reivindicar el producto nacional, el fútbol español, somos los mejores interpretando el juego», añadió.

El de Haro no teme que la catarata de elogios se les suba a la cabeza: «Sé la pasta de este equipo, conozco bien a estos futbolistas, sé como son, y sé como se van a comportar, es un resultado importante que abre perspectivas grandes, pero el fútbol te pega y te tira siempre. No perderemos la cabeza con los halagos ni antes con cosas peores».

De la Fuente habló maravillas de Cucurella, de las molestias de Nacho, el buen partido de Laporte y del refresco que supondrá el próximo encuentro ante Albania, donde jugarán los suplentes.

La mejor frase del técnico fue la última. «No veo techo ni límite a esta selección, no se cansan de mejorar, creen en lo que hacemos y decimos, les ayudamos a ser mejores y a ganar. No se van a parar hasta el sueño que ellos quieren y todos», concluyó.