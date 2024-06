Todas las decisiones del VAR se explicarán en tiempo real en los estadios

Ignacio Tylko Berlín Miércoles, 12 de junio 2024, 18:03 | Actualizado 18:10h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Todas las decisiones arbitrales adoptadas a partir del sistema de videoarbitraje se les explicarán en tiempo real a los espectadores en los propios estadios donde se disputen los 51 partidos de la Eurocopa 2024, que se inaugura este viernes con el choque entre la anfitriona Alemania y Escocia en el Olímpico de Berlín.

Así al menos lo anunció este miércoles el italiano Roberto Rosetti, responsable de la comisión de árbitros de la UEFA, durante una conferencia de prensa para presentar el dispositivo de arbitraje previsto para el torneo continental de selecciones. Rosetti dejó claro que todas las acciones polémicas en las que el árbitro del campo sea requerido por el juez del VAR, se difundirán en los videomarcadores de los recintos deportivos.

«Después de la asistencia al vídeo, la explicación técnica de la decisión se difundirá en las pantallas gigantes de los estadios», explicó Rosetti. Por ejemplo: «Penalti, falta por mano. El dorsal número '9' de Alemania tocó el balón con su mano izquierda, que estaba en una posición no natural, por encima del hombro ampliando su cuerpo». El mismo anuncio técnico estará disponible para los comentaristas del partido, que podrán explicarlo así a los telespectadores.

No hay marcha atrás

«Creo que el VAR es una herramienta fantástica y no regresaremos atrás», garantizó el ex árbitro internacional italiano. Matizó, no obstante, que el objetivo es «reducir el número de intervenciones del VAR», aunque «si hay una imagen clara que puede demostrar un error claro, podemos dar las gracias a esta técnología».

Por otro lado, Rosetti dejó claro que el único diálogo autorizado para explicar las decisiones será entre el árbitro y el capitán de cada selección. Po lo tanto, todo jugador que proteste o que pida una explicación será sancionado con tarjeta amarilla.

En el caso de las selecciones cuyo capitán es el portero, caso de Donnarumma en Italia o de Oblak en Eslovenia, se designará a un jugador antes del partido para poder representar al guardameta ante el árbitro.