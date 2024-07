La Escuela Creativa de Fútbol no cierra por vacaciones

Paco Ruiz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de julio 2024, 16:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La Escuela Creativa de Fútbol vuelve, casi sin descanso, para seguir formando jugadores. Su 'alma mater', José María Ruiz Hernández -aunque la mayoría de la gente lo conoce por Chema Ruiz-, apenas ha realizado un parón y desde el lunes 15 de julio hasta el 31 de agosto continuará con la tarea que habitualmente realiza durante la temporada dejando claro que no es el tradicional campus veraniego, sino una preparación intensiva diseñada para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a la pretemporada.

15 años de experiencia a sus espaldas trabajando como preparador físico, incluida una etapa de cinco años en la cantera de la UD hasta llegar al juvenil de División de Honor y otras en equipos de Tercera División y Preferente -actualmente con el Lomo Blanco- han permitido a Chema Ruiz captar «una comprensión profunda del desarrollo físico de los jugadores, desde sus primeras etapas hasta su consolidación en las categorías juvenil y regional».

A sus espaldas haber trabajado con futbolistas que hoy empiezan a tener un nombre, como Ousmane Diallo, del Borussia de Dortmund o Peque, gran estrella esta temporada del Deportivo de La Coruña: «Sin duda me llena de orgullo ver como algunos de los jóvenes con los que trabajé empiezan a destacar y me siento afortunado de haber aportado mi granito de arena en su desarrollo. Mi etapa en la UD fue una experiencia muy enriquecedora. Tuve la oportunidad de ayudar a que los mejores talentos canarios desarrollaran una base sólida en términos de coordinación y equilibrio y trabajé estrechamente con el departamento de tecnificación para mejorar y optimizar los métodos y estrategias de entrenamiento, asegurando que los jugadores alcanzaran su máximo potencial. Probablemente esas funciones en el club me inspiraran a crear mi escuela».

Fundada en 2018

Desde su fundaciónn, en 2018, por la Escuela Creativa de Fútbol han pasado cerca de 500 jóvenes. Chema Ruiz explica que la decisión de crearla surgió por un deseo: «Crear una institución que reflejara mis valores y filosofía en el deporte. Después de años de experiencia, comprendí la importancia de enfocar el crecimiento de los jugadores no solo en su desarrollo físico y técnico-táctico, sino también en su crecimiento personal y emocional. La Escuela Creativa de Fútbol nació con la visión de proporcionar un entorno donde los jugadores pudieran desarrollarse de manera integral. En nuestra escuela, fomentamos un ambiente de respeto mutuo, aprendizaje continuo y creatividad, promovemos no solo el talento futbolístico, sino también valores esenciales como la disciplina, el trabajo en equipo y la resiliencia. Ver a los jóvenes prosperar en este entorno y alcanzar su máximo potencial es increíblemente gratificante«.

Y ahora, el 15 de julio, en el campo de fútbol de Costa Ayala de la capital grancanaria, llega su segundo programa de preparación para la pretemporada, una iniciativa que fue un éxito el pasado verano y en el que se ofrecen siete semanas de entrenamiento intensivo con tres sesiones semanales de 90 minutos que en principio serán los lunes, miércoles y viernes.

«El objetivo es que los jugadores mejoren sus habilidades futbolísticas y se preparen para los desafíos de la nueva temporada. Tenemos un plan diseñado según las edades y niveles de los jugadores y garantizamos una formación personalizada que atienda sus necesidades individuales. Estamos dedicados a crear un entorno donde cada jugador pueda prosperar y alcanzar su máximo potencial. Lo que queremos es mejorar su rendimiento físico y técnico-táctico, incrementando su resistencia, velocidad, agilidad y fuerza, y desarrollando habilidades específicas del fútbol. También trabajamos en fortalecer a los jugadores para prevenir lesiones mediante rutinas adecuadas de calentamiento y técnicas correctas de movimiento, ejercicios de flexibilidad y fortalecimiento muscular. Por último y más importante, fomentamos los buenos valores y la disciplina deportiva, fortaleciendo la autoestima y la confianza de los jugadores«, explica Ruiz.

El director de la Escuela Creativa de Fútbol, que además es profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULPGC y colabora desde 2021 con la Cadena SER en el programa Carrusel Deportivo de Las Palmas, en la sección Zona Chema, que se emite los domingos a mediodía, lanza un mensaje claro a los padres de esos jugadores que tienen la posibilidad de acudir a su escuela: «Nosotros creemos firmemente en el potencial de cada niño. Trabajamos incansablemente para que todas las semillas florezcan, ayudando a cada jugador a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Reconocemos que todos tienen talentos únicos que pueden desarrollar, y nuestro objetivo es guiarlos en este proceso, proporcionándoles las herramientas y el apoyo necesarios para alcanzar su máximo potencial. Los invitamos a unirse a nosotros y descubrir una experiencia transformadora en un ambiente positivo y de aprendizaje continuo«.

Toda la información sobre la escuela se puede encontrar su web, www.escuelacreativadefutbol.com, aunque también se puede seguir en sus redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, o ponerse en contacto enviando un mensaje por WhatsApp o llamando al número 659 572 561.

